В Україні можуть заборонити демонтаж МАФів без рішення суду, компенсації або альтернативного місця

У разі демонтажу підприємцям пропонують гарантувати компенсацію або надання альтернативного місця для ведення діяльності.

Фото: Київблагоустрій

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів наголосив на необхідності невідкладного розгляду та ухвалення у першому читанні законопроєкту №15035, який спрямований на захист зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва. У комітеті вважають, що документ має стати важливим механізмом захисту трудових прав працівників і самозайнятих осіб, збереження робочих місць та підтримки малого бізнесу в умовах економічних викликів і соціальної нестабільності.

У парламенті зазначають, що рішення органів місцевого самоврядування про демонтаж тимчасових споруд (МАФів) нерідко призводять до припинення діяльності малого бізнесу, втрати робочих місць та джерел доходу для громадян.

Чому пропонують змінити правила демонтажу МАФів

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва» був зареєстрований у Верховній Раді 17 лютого 2026 року.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що в різних містах України органи місцевого самоврядування системно ухвалюють рішення у сферах містобудування, благоустрою, землекористування та управління комунальним майном, наслідком яких стає припинення діяльності малого бізнесу. Йдеться, зокрема, про демонтаж, примусове переміщення або усунення тимчасових споруд і малих архітектурних форм, що фактично призводить до одномоментної втрати робочих місць та позбавлення людей засобів до існування.

На думку авторів законодавчої ініціативи, така практика в умовах воєнного стану може спричинити скорочення доходів сімей, зменшення бюджетних надходжень, посилення соціальної напруги та витіснення дрібного підприємництва з міського простору.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів уже розглянув законопроєкт та рекомендував парламенту ухвалити його за основу в першому читанні. Йдеться не лише про малі архітектурні форми, а насамперед про збереження робочих місць, економічної стійкості держави та підтримку малого бізнесу під час війни.

Що передбачає законопроєкт про захист малого бізнесу та самозайнятості

Законопроєкт №15035 передбачає:

заборону демонтажу тимчасових споруд, якщо це призведе до втрати робочих місць, без рішення суду або без надання компенсації;

обов’язок органів місцевого самоврядування проводити оцінку впливу таких рішень на зайнятість населення, зокрема визначати кількість робочих місць, які можуть бути втрачені, та наявність альтернатив;

у разі знесення споруд забезпечувати альтернативні місця для провадження діяльності з урахуванням потреб так званої кластерної економіки, щоб базові послуги — ремонт, виготовлення ключів, продаж квітів, кормів для тварин, кави та інші — залишалися доступними для мешканців районів, зокрема невеликих населених пунктів і територій поблизу військових об’єктів.

У яких випадках демонтаж МАФів все ж буде дозволений

Як раніше писала «Судово-юридична газета», документ також пропонує дозволити демонтаж тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності лише у трьох виняткових випадках: для забезпечення оборони держави, захисту або функціонування критичної інфраструктури, а також для усунення безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей.

Крім того, законопроєктом пропонується здійснювати демонтаж або примусове переміщення тимчасових споруд виключно на підставі судового рішення. При цьому навіть відсутність документів на розміщення споруди сама по собі не вважатиметься достатньою підставою для її знесення.

Органи влади зобов’яжуть оцінювати вплив демонтажу на зайнятість

Також документ зобов’язує органи влади перед ухваленням рішень щодо демонтажу проводити економічні та соціальні розрахунки, оцінюючи вплив на кількість робочих місць, рівень самозайнятості та можливі втрати місцевих бюджетів.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило низку зауважень до законопроєкту. Зокрема, в управлінні вважають, що окремі положення документа можуть обмежувати конституційні повноваження органів влади, а деякі норми сформульовані недостатньо чітко та допускають різне тлумачення.

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