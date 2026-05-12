Демонтаж МАФів пропонують проводити лише за рішенням суду та з компенсацією або наданням нового місця

У парламенті закликали якнайшвидше розглянути законопроєкт про захист малого бізнесу від демонтажу тимчасових споруд.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонують якнайшвидше винести на розгляд у першому читанні законопроєкт №15035 щодо захисту зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва.

Наголошується, що рішення органів місцевого самоврядування про демонтаж тимчасових споруд (МАФів) часто призводять до втрати людьми роботи та джерел доходу.

Законопроєкт №15035 «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва» зареєстрували у Верховній Раді 17 лютого 2026 року.

У поясненнях до необхідності його ухвалення зазначається, що в різних містах України органи місцевого самоврядування системно ухвалюють рішення у сферах містобудування, благоустрою, землекористування та управління комунальним майном, наслідком яких стає припинення діяльності малого бізнесу.

Йдеться, зокрема, про демонтаж, примусове переміщення або усунення тимчасових споруд і малих архітектурних форм, що фактично призводить до одномоментної втрати робочих місць та позбавлення людей засобів до існування.

Також зазначається, що така практика в умовах воєнного стану може спричинити скорочення доходів сімей, зменшення бюджетних надходжень, посилення соціальної напруги та витіснення дрібного підприємництва з міського простору.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вже розглянув законопроєкт та рекомендував парламенту ухвалити його за основу у першому читанні.

У парламенті наголошують, що йдеться не лише про малі архітектурні форми, а про збереження робочих місць, економічної стійкості держави та підтримку малого бізнесу в умовах війни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт №15035 передбачає, що демонтаж тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності буде можливий лише у трьох виняткових випадках: для забезпечення оборони держави, захисту або функціонування критичної інфраструктури чи усунення безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей.

Також документ пропонує дозволити демонтаж або примусове переміщення тимчасових споруд виключно на підставі судового рішення. При цьому навіть відсутність документів на розміщення споруди сама по собі не вважатиметься достатньою підставою для її знесення.

Крім того, законопроєкт зобов’язує органи влади перед ухваленням рішень щодо демонтажу проводити економічні та соціальні розрахунки, зокрема оцінювати вплив на кількість робочих місць, рівень самозайнятості та втрати місцевих бюджетів.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило низку зауважень до документа. Зокрема, там вважають, що окремі положення можуть обмежувати конституційні повноваження органів влади, а деякі формулювання законопроєкту є нечіткими та допускають різне тлумачення.

