Демонтаж МАФов предлагают проводить только по решению суда и с компенсацией либо предоставлением нового места

В парламенте призвали как можно скорее рассмотреть законопроект о защите малого бизнеса от демонтажа временных сооружений.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает как можно скорее вынести на рассмотрение в первом чтении законопроект №15035 о защите занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства.

Подчеркивается, что решения органов местного самоуправления о демонтаже временных сооружений (МАФов) часто приводят к потере людьми работы и источников дохода.

Законопроект №15035 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства» зарегистрировали в Верховной Раде 17 февраля 2026 года.

В пояснениях к необходимости его принятия отмечается, что в разных городах Украины органы местного самоуправления системно принимают решения в сферах градостроительства, благоустройства, землепользования и управления коммунальным имуществом, следствием которых становится прекращение деятельности малого бизнеса.

Речь идет, в частности, о демонтаже, принудительном перемещении или устранении временных сооружений и малых архитектурных форм, что фактически приводит к одномоментной потере рабочих мест и лишению людей средств к существованию.

Также отмечается, что такая практика в условиях военного положения может привести к сокращению доходов семей, уменьшению бюджетных поступлений, усилению социальной напряженности и вытеснению мелкого предпринимательства из городского пространства.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов уже рассмотрел законопроект и рекомендовал парламенту принять его за основу в первом чтении.

В парламенте подчеркивают, что речь идет не только о малых архитектурных формах, а о сохранении рабочих мест, экономической устойчивости государства и поддержке малого бизнеса в условиях войны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15035 предусматривает, что демонтаж временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности будет возможен только в трех исключительных случаях: для обеспечения обороны государства, защиты или функционирования критической инфраструктуры либо устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей.

Также документ предлагает разрешить демонтаж или принудительное перемещение временных сооружений исключительно на основании судебного решения. При этом даже отсутствие документов на размещение сооружения само по себе не будет считаться достаточным основанием для его сноса.

Кроме того, законопроект обязывает органы власти перед принятием решений о демонтаже проводить экономические и социальные расчеты, в частности оценивать влияние на количество рабочих мест, уровень самозанятости и потери местных бюджетов.

В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к документу. В частности, там считают, что отдельные положения могут ограничивать конституционные полномочия органов власти, а некоторые формулировки законопроекта являются нечеткими и допускают разное толкование.

