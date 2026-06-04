В Украине могут запретить демонтаж МАФов без решения суда, компенсации или альтернативного места

В случае демонтажа предпринимателям предлагают гарантировать компенсацию или предоставление альтернативного места для ведения деятельности.

Фото: Киевблагоустройство

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подчеркнул необходимость безотлагательного рассмотрения и принятия в первом чтении законопроекта №15035, направленного на защиту занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства. В комитете считают, что документ должен стать важным механизмом защиты трудовых прав работников и самозанятых лиц, сохранения рабочих мест и поддержки малого бизнеса в условиях экономических вызовов и социальной нестабильности.

В парламенте отмечают, что решения органов местного самоуправления о демонтаже временных сооружений (МАФов) нередко приводят к прекращению деятельности малого бизнеса, потере рабочих мест и источников дохода для граждан.

Почему предлагают изменить правила демонтажа МАФов

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства» был зарегистрирован в Верховной Раде 17 февраля 2026 года.

В пояснительной записке к документу указано, что в различных городах Украины органы местного самоуправления системно принимают решения в сферах градостроительства, благоустройства, землепользования и управления коммунальным имуществом, следствием которых становится прекращение деятельности малого бизнеса. Речь идет, в частности, о демонтаже, принудительном перемещении или устранении временных сооружений и малых архитектурных форм, что фактически приводит к одномоментной потере рабочих мест и лишению людей средств к существованию.

По мнению авторов законодательной инициативы, такая практика в условиях военного положения может привести к сокращению доходов семей, уменьшению бюджетных поступлений, усилению социальной напряженности и вытеснению мелкого предпринимательства из городского пространства.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов уже рассмотрел законопроект и рекомендовал парламенту принять его за основу в первом чтении. Речь идет не только о малых архитектурных формах, а прежде всего о сохранении рабочих мест, экономической устойчивости государства и поддержке малого бизнеса во время войны.

Что предусматривает законопроект о защите малого бизнеса и самозанятости

Законопроект №15035 предусматривает:

запрет демонтажа временных сооружений, если это приведет к потере рабочих мест, без решения суда или без предоставления компенсации;

обязанность органов местного самоуправления проводить оценку влияния таких решений на занятость населения, в частности определять количество рабочих мест, которые могут быть утрачены, и наличие альтернатив;

в случае сноса сооружений обеспечивать альтернативные места для осуществления деятельности с учетом потребностей так называемой кластерной экономики, чтобы базовые услуги — ремонт, изготовление ключей, продажа цветов, кормов для животных, кофе и другие — оставались доступными для жителей районов, в частности небольших населенных пунктов и территорий вблизи военных объектов.

В каких случаях демонтаж МАФов все же будет разрешен

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», документ также предлагает разрешить демонтаж временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности только в трех исключительных случаях: для обеспечения обороны государства, защиты или функционирования критической инфраструктуры, а также для устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей.

Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять демонтаж или принудительное перемещение временных сооружений исключительно на основании судебного решения. При этом даже отсутствие документов на размещение сооружения само по себе не будет считаться достаточным основанием для его сноса.

Органы власти обяжут оценивать влияние демонтажа на занятость

Также документ обязывает органы власти перед принятием решений о демонтаже проводить экономические и социальные расчеты, оценивая влияние на количество рабочих мест, уровень самозанятости и возможные потери местных бюджетов.

В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту. В частности, в управлении считают, что отдельные положения документа могут ограничивать конституционные полномочия органов власти, а некоторые нормы сформулированы недостаточно четко и допускают различное толкование.

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