Україна приєднається до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя — рішення Ради

12:07, 12 березня 2026
Приєднання до Конвенції є частиною зобов’язань України в рамках європейської інтеграції.
Україна приєднається до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя — рішення Ради
Верховна Рада у четвер 12 березня прийняла Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя», внесений Президентом України. Мова йде про законопроєкт № 0304.

Приєднання до Конвенції є частиною зобов’язань України в рамках європейської інтеграції, зокрема є одним із заходів з виконання Дорожньої карти з верховенства права.

Метою документу є надання згоди Україною на обов’язковість для неї Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

Як зазначається, приєднання до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя дасть можливість спрощеного доступу громадян України до системи безоплатної правничої допомоги на території інших держав – учасниць Конвенції під час судового провадження у цивільних та господарських справах і створить необхідну правову основу для покращення співробітництва у сфері надання безоплатної правничої допомоги у таких справах у взаємовідносинах між Україною та іншими державами – учасницями Конвенції.

суд Верховна Рада України ЄС правосуддя

