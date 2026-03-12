Україна приєднається до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя — рішення Ради

Приєднання до Конвенції є частиною зобов’язань України в рамках європейської інтеграції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада у четвер 12 березня прийняла Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя», внесений Президентом України. Мова йде про законопроєкт № 0304.

Приєднання до Конвенції є частиною зобов’язань України в рамках європейської інтеграції, зокрема є одним із заходів з виконання Дорожньої карти з верховенства права.

Метою документу є надання згоди Україною на обов’язковість для неї Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

Як зазначається, приєднання до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя дасть можливість спрощеного доступу громадян України до системи безоплатної правничої допомоги на території інших держав – учасниць Конвенції під час судового провадження у цивільних та господарських справах і створить необхідну правову основу для покращення співробітництва у сфері надання безоплатної правничої допомоги у таких справах у взаємовідносинах між Україною та іншими державами – учасницями Конвенції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.