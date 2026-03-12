Другий тур виборів до РСУ: з’їзд суддів визначив представників від місцевих судів

12 березня, під час роботи ХХ чергового з’їзду суддів України відбувся вирішальний другий тур таємного голосування за кандидатів до складу Ради суддів України.

Процедура голосування проходила шляхом таємного волевиявлення. Лічильна комісія опрацювала бюлетені та оголосила імена тих, хто отримав найбільшу підтримку колег.

Переможцями другого від місцевих господарських судів стали

Гребенюк Тетяна Дмитрівна — суддя господарського суду Київської області. 178 голосів

Харакоз Костянтин Сергійович — суддя господарського суду Донецької області. 156 голосів

Переможцями другого туру від місцевих загальних судів стали:

Грубник Олексій Миколайович — суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. 144 голоси

Першко Олена Олександрівна — суддя Рівненського міського суду Рівненської області. 145 голосів

Піковський В’ячеслав Юрійович — суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси. 159 голосів

Смирнов В’ячеслав Анатолійович — суддя Шевченківського районного суду міста Харкова. 198 голосів

Черепахін Володимир Олексійович — суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області. 200 голосів

З’їзд суддів обрав 30 членів Ради суддів України, тобто необхідну кількість для повноважної роботи РСУ. Визначили вважати необхідним визначення неможливим заповнення двох вакантних посад.

​​​Обрання нових членів Ради суддів України є критично важливим кроком для забезпечення безперебійної роботи органів суддівського врядування та захисту професійних інтересів суддівської спільноти. Повний склад РСУ дозволить оперативно вирішувати питання кадрового забезпечення, фінансування системи судочинства та зміцнення незалежності судів у цей непростий для країни період.

Ключові пріоритети нової РСУ

Очікується, що на своєму першому засіданні оновлена Рада обере голову, заступника та секретаря. Серед першочергових завдань для нової РСУ стане розвиток стандартів суддівської етики, соціальний та професійний захист суддів та комунікація з іншими гілками влади та міжнародними партнерами.

