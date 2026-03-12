  1. В Україні

Рада ратифікувала угоди про запуск системи 112 та доступ України до кіберрезерву ЄС

11:34, 12 березня 2026
Ратифікація угоди про запуск системи 112 дозволить створити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером по всій території України.
Рада ратифікувала угоди про запуск системи 112 та доступ України до кіберрезерву ЄС
Верховна Рада прийняла Закон про ратифікацію Фінансової угоди «Цифрові служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні (Проєкт «Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком. Йдеться про документ № 0364.

Угода передбачає залучення кредиту у розмірі 40 млн євро для розгортання єдиного телефонного номера 112 на всій території України.

Документ також передбачає створення сучасної ІТ-інфраструктури та мережі кол-центрів, які об’єднають роботу рятувальників, поліції, екстреної медичної допомоги та аварійних газових служб. Очікується, що це дозволить наблизити українські цифрові служби реагування до загальноєвропейських стандартів.

Крім того, парламент ратифікував угоду про доступ України до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Мова про документ № 0365.

Угода відкриває для України можливість долучитися до масштабної європейської ініціативи в межах програми «Цифрова Європа».

Очікується, що рішення дозволить Україні залучати провідних фахівців, технологічні рішення та інструменти ЄС для оперативного реагування на значні кіберінциденти, що посилить захист української критичної інфраструктури та сприятиме повній інтеграції країни до цифрового безпекового простору ЄС.

Верховна Рада України

