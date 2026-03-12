Україна спростить в’їзд для іноземних гуманітарних працівників: Рада проголосувала

Законопроєкт має полегшити роботу гуманітарних працівників в Україні під час воєнного стану.

Верховна Рада спростила легалізацію перебування іноземних волонтерів та гуманітарних працівників. Йдеться про законопроєкт № 13071.

Документ скасовує вимогу отримання довгострокової візи для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

