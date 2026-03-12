Україна спростить в’їзд для іноземних гуманітарних працівників: Рада проголосувала
11:08, 12 березня 2026
Законопроєкт має полегшити роботу гуманітарних працівників в Україні під час воєнного стану.
Верховна Рада спростила легалізацію перебування іноземних волонтерів та гуманітарних працівників. Йдеться про законопроєкт № 13071.
Документ скасовує вимогу отримання довгострокової візи для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.
