XX з’їзд суддів України: текстова трансляція, день третій

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію подій третього дня XX з’їзду суддів України.

XX з’їзд суддів України у четвер, 12 березня, продовжує свою роботу. З 10 по 12 березня делегати з’їзду вирішують долю ключових органів суддівського врядування.

Нагадаємо, у перший день з’їзду було обрано двох членів Вищої ради правосуддя строком на 4 роки: суддю Дніпровського районного суду м. Києва Дмитра Круподерю та суддю Голосіївського районного суду м. Києва Тетяну Спірідонову. Також «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію першого дня.

Другого дня голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи – від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник розповів про перебіг процедури добору нових суддів та основні виклики, з якими зіткнулася Комісія. А голова Державної судової адміністрації Максим Пампура представив основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів. З текстовою трансляцією другого дня з’їзду можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, 11 березня ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України. «Судово-юридична газета» публікувала повний список.

Власне, на третій день з’їзду залишилося повторне таємне голосування щодо членів РСУ від місцевих загального і господарського судів, а також призначення суддів Конституційного Суду України.

11:05 Судді продовжили роботу після перерви.

10:33 Голосування щодо дообрання членів РСУ завершилося.

09:58 XX з’їзд суддів України 12 березня продовжив свою роботу. Судді отримують бюлетені та переходять до таємного голосування щодо дообрання членів РСУ серед кандидатів від від місцевих загальних та місцевих господарських судів.

Під час реєстрації делегати з'їзду отримують ексклюзивний друкований коментар до Кодексу суддівської етики.

