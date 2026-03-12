  1. В Україні
  2. / Суд інфо

XX з’їзд суддів України: текстова трансляція, день третій

09:59, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію подій третього дня XX з’їзду суддів України.
XX з’їзд суддів України: текстова трансляція, день третій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

XX з’їзд суддів України у четвер, 12 березня, продовжує свою роботу. З 10 по 12 березня делегати з’їзду вирішують долю ключових органів суддівського врядування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нагадаємо, у перший день з’їзду було обрано двох членів Вищої ради правосуддя строком на 4 роки: суддю Дніпровського районного суду м. Києва Дмитра Круподерю та суддю Голосіївського районного суду м. Києва Тетяну Спірідонову. Також «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію першого дня.

Другого дня голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи – від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень. Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник розповів про перебіг процедури добору нових суддів та основні виклики, з якими зіткнулася Комісія. А голова Державної судової адміністрації Максим Пампура представив основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів. З текстовою трансляцією другого дня з’їзду можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, 11 березня ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України. «Судово-юридична газета» публікувала повний список.

Власне, на третій день з’їзду залишилося повторне таємне голосування щодо членів РСУ від місцевих загального і господарського судів, а також призначення суддів Конституційного Суду України.

11:05 Судді продовжили роботу після перерви.

10:33 Голосування щодо дообрання членів РСУ завершилося.

 

09:58 XX з’їзд суддів України 12 березня продовжив свою роботу. Судді отримують бюлетені та переходять до таємного голосування щодо дообрання членів РСУ серед кандидатів від від місцевих загальних та місцевих господарських судів.

Під час реєстрації делегати з'їзду отримують ексклюзивний друкований коментар до Кодексу суддівської етики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд суддя КСУ З'їзд суддів РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ висловився щодо скляних кабін в судах та розкритикував формальні рішення українських судів щодо домашнього арешту

На думку ЄСПЛ перебування підсудних у скляній кабіні під час суду не є проявом жорстокого або принизливого поводження.

Комітет ВР переглянув власний висновок щодо скандального законопроєкту про гарантії захисту бізнесу

Законопроєкт, який викликав суперечки між депутатами та правоохоронцями, готують до другого читання.

Кабмін дозволив витрачати кошти гуманітарного рахунка на допомогу цивільним, ВПО та людям з інвалідністю

Розширено можливості використання гуманітарного рахунка для підтримки цивільних.

Як може змінитися процедура арешту нерухомості у кримінальних справах: деталі законопроєкту

Законопроєкт передбачає строковість арешту, участь власника у судовому розгляді та обмеження повторних клопотань слідства.

Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]