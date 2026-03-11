ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.

Процес формування Ради суддів України проходив у кілька етапів: від висування кандидатів делегатами та дискусій щодо включення до бюлетенів відсутніх осіб до безпосередньо таємного голосування. Незважаючи на розбіжності в поглядах щодо процедурних моментів, з’їзд продемонстрував єдність у бажанні створити дієвий орган самоврядування.

За результатами підрахунку голосів, до нового складу РСУ увійшли судді, які отримали найбільшу підтримку делегатів. Зокрема, склад було оновлено представниками від:

Переможці від Верховного Суду

Зуєв Віталій Анатолійович — суддя Касаційного господарського суду у складі ВС. 203 голоси

Переможці від вищих спеціалізованих судів

Чорна Валерія Вікторівна — суддя Вищого антикорупційного суду. 202 голоси

Переможці від апеляційних господарських судів

Барсук Марина Анатоліївна — суддя Північного апеляційного господарського суду. 210 голосів

Переможці від апеляційних адміністративних судів

Кравченко Євген Дмитрович — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду. 218 голосів

Переможці від апеляційних загальних судів

Бисага Тарас Юрійович — суддя Закарпатського апеляційного суду. 157 голосів

Переможці від місцевих адміністративних судів

Боженко Наталія Василівна — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. 215 голосів

Кандидати від місцевих загальних судів

Мовчан Дмитро Валентинович — суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра. 165 голосів

Кандидати від місцевих господарських судів

Марченко Оксана Володимирівна — суддя господарського суду міста Києва. 136 голосів

На 12 березня заплановано повторне таємне голосування за кандидатів від місцевих загальних і господарських судів.

«Судово-юридична газета» вітає новообраних членів Ради суддів України та продовжує стежити за подальшим голосуванням.

