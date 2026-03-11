ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців
Процес формування Ради суддів України проходив у кілька етапів: від висування кандидатів делегатами та дискусій щодо включення до бюлетенів відсутніх осіб до безпосередньо таємного голосування. Незважаючи на розбіжності в поглядах щодо процедурних моментів, з’їзд продемонстрував єдність у бажанні створити дієвий орган самоврядування.
За результатами підрахунку голосів, до нового складу РСУ увійшли судді, які отримали найбільшу підтримку делегатів. Зокрема, склад було оновлено представниками від:
Переможці від Верховного Суду
- Зуєв Віталій Анатолійович — суддя Касаційного господарського суду у складі ВС. 203 голоси
- Литвиненко Ірина Вікторівна — суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС. 186 голоси
- Остапук Віктор Іванович — суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС. 214 голосів
- Соколов Володимир Миколайович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС. 203 голоси
Переможці від вищих спеціалізованих судів
- Чорна Валерія Вікторівна — суддя Вищого антикорупційного суду. 202 голоси
Переможці від апеляційних господарських судів
- Барсук Марина Анатоліївна — суддя Північного апеляційного господарського суду. 210 голосів
- Діброва Галина Іванівна — суддя Південно-західного апеляційного господарського суду. 216 голосів
Переможці від апеляційних адміністративних судів
- Кравченко Євген Дмитрович — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду. 218 голосів
- П’янова Яна Валеріївна — суддя Другого апеляційного адміністративного суду. 216 голосів
Переможці від апеляційних загальних судів
- Бисага Тарас Юрійович — суддя Закарпатського апеляційного суду. 157 голосів
- Журавльов Олександр Геннадійович — суддя Одеського апеляційного суду. 173 голоси
- Невідома Тетяна Олексіївна — суддя Київського апеляційного суду. 214 голосів
- Саліхов Віталій Валерійович — суддя Київського апеляційного суду. 204 голоси
Переможці від місцевих адміністративних судів
- Боженко Наталія Василівна — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. 215 голосів
- Головенко Олег Дмитрович — суддя Київського окружного адміністративного суду. 218 голосів
- Каліновська Альона Вікторівна — суддя Черкаського окружного адміністративного суду. 210 голосів
- Кобилянський Костянтин Миколайович — суддя Окружного адміністративного суду міста Києва. 213 голосів
Кандидати від місцевих загальних судів
- Мовчан Дмитро Валентинович — суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра. 165 голосів
- Олійник Віра Миколаївна — суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області. 136 голосів
- Потапенко Андрій Вікторович — суддя Ржищівського міського суду Київської області. 211 голосів
- Холод Роман Сергійович — суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя. 158 голосів
- Чебан Вікторія Миколаївна — суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці. 158 голосів
Кандидати від місцевих господарських судів
- Марченко Оксана Володимирівна — суддя господарського суду міста Києва. 136 голосів
На 12 березня заплановано повторне таємне голосування за кандидатів від місцевих загальних і господарських судів.
«Судово-юридична газета» вітає новообраних членів Ради суддів України та продовжує стежити за подальшим голосуванням.
