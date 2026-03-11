  1. Публікації
ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

17:48, 11 березня 2026
На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.
Процес формування Ради суддів України проходив у кілька етапів: від висування кандидатів делегатами та дискусій щодо включення до бюлетенів відсутніх осіб до безпосередньо таємного голосування. Незважаючи на розбіжності в поглядах щодо процедурних моментів, з’їзд продемонстрував єдність у бажанні створити дієвий орган самоврядування.

За результатами підрахунку голосів, до нового складу РСУ увійшли судді, які отримали найбільшу підтримку делегатів. Зокрема, склад було оновлено представниками від:

Переможці від Верховного Суду

  • Зуєв Віталій Анатолійович — суддя Касаційного господарського суду у складі ВС. 203 голоси
  • Литвиненко Ірина Вікторівна — суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС. 186 голоси
  • Остапук Віктор Іванович — суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС. 214 голосів
  • Соколов Володимир Миколайович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС. 203 голоси

Переможці від вищих спеціалізованих судів

  • Чорна Валерія Вікторівна — суддя Вищого антикорупційного суду. 202 голоси

Переможці від апеляційних господарських судів

  • Барсук Марина Анатоліївна — суддя Північного апеляційного господарського суду. 210 голосів
  • Діброва Галина Іванівна — суддя Південно-західного апеляційного господарського суду. 216 голосів

Переможці від апеляційних адміністративних судів

  • Кравченко Євген Дмитрович — суддя Шостого апеляційного адміністративного суду. 218 голосів
  • П’янова Яна Валеріївна — суддя Другого апеляційного адміністративного суду. 216 голосів

Переможці від апеляційних загальних судів

  • Бисага Тарас Юрійович — суддя Закарпатського апеляційного суду. 157 голосів
  • Журавльов Олександр Геннадійович — суддя Одеського апеляційного суду. 173 голоси
  • Невідома Тетяна Олексіївна — суддя Київського апеляційного суду. 214 голосів
  • Саліхов Віталій Валерійович — суддя Київського апеляційного суду. 204 голоси

Переможці від місцевих адміністративних судів

  • Боженко Наталія Василівна — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. 215 голосів
  • Головенко Олег Дмитрович — суддя Київського окружного адміністративного суду. 218 голосів
  • Каліновська Альона Вікторівна — суддя Черкаського окружного адміністративного суду. 210 голосів
  • Кобилянський Костянтин Миколайович — суддя Окружного адміністративного суду міста Києва. 213 голосів

Кандидати від місцевих загальних судів

  • Мовчан Дмитро Валентинович — суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра. 165 голосів
  • Олійник Віра Миколаївна — суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області. 136 голосів
  • Потапенко Андрій Вікторович — суддя Ржищівського міського суду Київської області. 211 голосів
  • Холод Роман Сергійович — суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя. 158 голосів
  • Чебан Вікторія Миколаївна — суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці. 158 голосів

Кандидати від місцевих господарських судів

  • Марченко Оксана Володимирівна — суддя господарського суду міста Києва. 136 голосів

На 12 березня заплановано повторне таємне голосування за кандидатів від місцевих загальних і господарських судів.

«Судово-юридична газета» вітає новообраних членів Ради суддів України та продовжує стежити за подальшим голосуванням.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
