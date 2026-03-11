Через російський обстріл пошкоджена будівля податкової у Краматорську, фото

У будівлі податкової вибиті вікна та двері, а також пошкоджені стіни.

Фото: Леся Карнаух

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля податкової інспекції у Краматорську на Донеччині. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

«Ворог невпинно бʼє по мирних містах. На щастя, люди не постраждали. Споруда понівечена вибуховою хвилею: вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни. Відновлення – справа часу і ресурсів. Безпека – найголовніше, чого нас намагається позбавити загарбник», – зазначила Леся Карнаух.

За її словами, на місці працюють правоохоронці та всі відповідні служби.

