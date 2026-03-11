Из-за российских обстрелов повреждено здание налоговой в Краматорске, фото

В здании налоговой выбиты окна и двери, а также повреждены стены.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате российских обстрелов повреждено здание налоговой инспекции в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

«Враг неустанно бьет по мирным городам. К счастью, люди не пострадали. Сооружение изуродовано взрывной волной: выбиты окна и двери, повреждены стены. Восстановление – дело времени и ресурсов. Безопасность – самое главное, что нас пытается лишить захватчик», – отметила Леся Карнаух.

По ее словам, на месте работают правоохранители и все службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.