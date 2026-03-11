  1. В Украине

Били палками по авто: на Закарпатье задержали ромов, напавших на военных ТЦК

18:41, 11 марта 2026
Группа ромов перекрыла дорогу автомобилю ТЦК вблизи села Пацканево в Ужгородском районе.
Во вторник, 10 марта, возле села Пацканево Ужгородского района произошло нападение на автомобиль ТЦК и СП. Группа ромов преградила дорогу служебному автомобилю и с деревянными палками набросилась на военнослужащих.

По информации полиции Закарпатской области, инцидент произошел во время оповещения жителей района о мобилизации и проверке военно-учетных документов. Люди специально заблокировали движение автомобиля военных, после чего спровоцировали конфликт.

Во время столкновения они повредили транспортное средство деревянными палками и пытались оказывать давление на представителей ТЦК, отметили в полиции.

Правоохранители установили всех участников происшествия. Три человека, которые проявляли наиболее активные хулиганские действия, были задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Других участников инцидента допрашивают, они дают показания следователям. Досудебное расследование продолжается.

