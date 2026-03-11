Картирование процессов и цифровизация: ГНС вместе с партнерами США готовит системные изменения

В ГНС подвели первые результаты картирования бизнес-процессов и обсудили дальнейшие изменения во время встречи с экспертами Офиса технической помощи Казначейства США.

И. о. главы ГНС Леся Карнаух провела встречу с экспертами Офиса технической помощи Казначейства США во главе с руководителем проекта Филом Брендом, во время которой обсудили достижения и ожидаемые результаты картирования и реинжиниринга бизнес-процессов в ГНС.

«Картирование бизнес-процессов — для нас не формальность, а инструмент трансформации. Мы детально анализируем каждый этап работы, чтобы автоматизировать или устранить лишние процедуры, минимизировать человеческий фактор и создать современную сервисную налоговую службу», — подчеркнула Леся Карнаух.

Во время встречи участники обсудили методологию картирования процессов, которая уже применяется, а также ожидаемые результаты в ближайшие годы. Методологии картирования и реинжиниринга внедряются как системный инструмент управления изменениями, сообщили в ГНС.

Аудит

Предусмотрена оценка действующих процедур и их реинжиниринг, внедрение цифровых и автоматизированных решений, в частности для анализа рисков международного налогообложения. Отдельный акцент — обучение аудиторов в соответствии с международными стандартами.

Управление налоговым долгом

В фокусе — анализ процедур работы с долгом, внедрение риск-ориентированных подходов и реформирование системы взыскания.

Управление рисками комплаенса (CRM)

В планах — завершение экспериментального проекта и внедрение системы управления рисками комплаенса в работе ГНС. Разрабатываются предложения для законодательного урегулирования и осуществляется практическое применение современных комплаенс-подходов, основанных на аналитике.

Цифровизация

На основе реинжиниринга процессов определяются приоритеты цифровых проектов, готовятся бизнес-кейсы для привлечения финансирования, развивается функциональный дизайн ИТ-систем.

По итогам встречи стороны подтвердили общую нацеленность на системное внедрение реформ на основе реинжиниринга бизнес-процессов и гармонизацию процедур ГНС с международными практиками, что является важной составляющей модернизации налоговой службы Украины.

