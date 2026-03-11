  1. В Україні

Картування процесів і цифровізація: ДПС разом із партнерами США готує системні зміни

20:12, 11 березня 2026
У ДПС підбили перші результати картування бізнес-процесів і обговорили подальші зміни під час зустрічі з експертами Офісу технічної допомоги Казначейства США.
Картування процесів і цифровізація: ДПС разом із партнерами США готує системні зміни
В. о. Голови ДПС Леся Карнаух провела зустріч з експертами Офісу технічної допомоги Казначейства США на чолі з керівником проєкту Філом Брендом, під час якої обговорили досягнення та очікувані результати картування і реінжинірингу бізнес-процесів у ДПС.

«Картування бізнес-процесів – для нас не формальна справа, а інструмент трансформації. Ми детально аналізуємо кожен етап роботи, щоб автоматизувати або прибрати зайві процедури, мінімізувати людський фактор, і створити сучасну сервісну податкову службу», – наголосила Леся Карнаух.

Під час зустрічі учасники обговорили  методологію картування процесів, яка уже застосовується, та які результати очікуються найближчими роками. Методології картографування та реінжинірингу впроваджуються як системний інструмент управління змінами, повідомили у ДПС. 

Аудит

Передбачено оцінку чинних процедур та їх реінжиніринг, впровадження цифрових та автоматизованих рішень, зокрема для аналізу ризиків міжнародного оподаткування. Окремий акцент – навчання аудиторів відповідно до міжнародних стандартів.

Управління податковим боргом

У фокусі – аналіз процедур роботи з боргом, запровадження ризик-орієнтованих підходів та реформування системи стягнення.

Управління ризиками комплаєнсу (CRM)

У планах – завершення експериментального проекту та впровадження системи управління ризиками комплаєнсу в роботі ДПС. Напрацьовуються пропозиції для законодавчого врегулювання та відбувається практичне застосування сучасних підходів комплаєнсу, заснованих на аналітиці.

Цифровізація

На основі реінжинірингу процесів визначаються пріоритети цифрових проєктів, готуються бізнес-кейси для залучення фінансування, розвивається функціональний дизайн ІТ-систем.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили спільну налаштованість на системне впровадження реформ на основі реінжинірингу бізнес-процесів та гармонізацію процедур ДПС із міжнародними практиками, що є важливою складовою модернізації податкової служби України.

податкова

