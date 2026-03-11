Верховний суд Індії дозволив перший випадок пасивної евтаназії для пацієнта у вегетативному стані

Суд дозволив відключити апарати життєзабезпечення чоловікові, який понад 12 років перебуває у вегетативному стані після тяжкої травми голови.

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Індії дозволив застосувати пасивну евтаназію — припинення штучної підтримки життя — щодо 32-річного чоловіка, який понад 12 років перебуває у вегетативному стані, пише Aljazeera.

Колегія суддів Дж. Б. Пардівали та К. В. Вісванатхана 11 березня дозволила відключити апарати життєзабезпечення Харішу Рані, жителю північного штату Уттар-Прадеш. Чоловік отримав тяжкі травми голови після падіння з будівлі у 2013 році.

«Найближчі родичі пацієнта та медичні комісії дійшли висновку, що введення клінічно призначеного харчування (CAN) має бути припинене», — наводить слова суддів агентство Press Trust of India.

Суд розглядав клопотання батька Рани, який просив дозволити припинити лікування, що підтримує життя його сина. Родина заявила, що чоловіка утримують живим виключно штучно.

У рішенні суд зазначив, що Рана не демонструє «жодної змістовної взаємодії» та повністю залежить від сторонньої допомоги «у всіх діях самообслуговування».

«Його стан не показує жодних ознак покращення», — цитує суд видання Bar and Bench.

Індія визнала пасивну евтаназію у 2018 році, дозволивши припиняти штучну підтримку життя за суворих умов, щоб дати змогу природній смерті. Однак це перший випадок, коли суд дозволив застосувати таку процедуру щодо конкретної людини.

Лікарі вже раніше дійшли висновку, що Рана практично не має шансів на одужання.

Однак через відсутність так званого «живого заповіту» — юридично обов’язкового документа, який визначає побажання людини щодо медичної допомоги у разі невиліковного стану — він не міг самостійно надати згоду на пасивну евтаназію. Тому його батьки звернулися до суду з проханням дозволити відключити його від систем життєзабезпечення.

Водночас активна евтаназія, коли для спричинення смерті безпосередньо застосовують препарати, в Індії залишається незаконною.

Суд виніс історичний висновок, визнавши можливість пасивної евтаназії за суворих гарантій і за умови судового дозволу.

Це рішення спиралося на попередні судові висновки, які визнавали конституційне право людини на гідну смерть, і стало передумовою для більш широкого рішення щодо пасивної евтаназії у 2018 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.