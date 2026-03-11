Пенсіонерам потрібно оновити посвідчення: хто має отримати новий документ

Деяким українцям потрібно терміново звернутися до ПФУ за новим посвідченням.

Пенсійне посвідчення є основним документом для пенсіонера, адже саме воно підтверджує право на отримання пенсійних виплат і передбачених законом пільг. Якщо документ було втрачено, його необхідно якнайшвидше відновити. У Пенсійному фонді України пояснили, як це можна зробити.

У ПФУ зазначають, що відновлення пенсійного посвідчення можливе двома способами. Пенсіонер може звернутися особисто до будь-якого зручного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду. Крім того, подати заяву можна дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або скориставшись мобільним застосунком «Пенсійний фонд».

Для відновлення пенсійного посвідчення пенсіонер має надати:

паспорт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

заяву на виготовлення пенсійного посвідчення;

кольорове фото розміром 3*2,5 см.

Для подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал ПФУ потрібно:

1. Зайти в особистий кабінет, веріфікувавшись за допомогою idBank чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

2. Зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення».

3. Обрати опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

У мобільному застосунку Пенсійного фонду потрібно обрати вкладку «До ПФУ», далі перейти до розділу «Комунікації до ПФУ» і обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Щоб пенсійне посвідчення завжди залишалося з пенсіонером, можна оформити його електронний варіант, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант. Оформити електронне посвідчення, яке неможливо загубити, також можна на вебпорталі Пенсійного фонду. Відображатиметься воно в “Дії”.

