  1. В Україні

Пенсіонерам потрібно оновити посвідчення: хто має отримати новий документ

20:48, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Деяким українцям потрібно терміново звернутися до ПФУ за новим посвідченням.
Пенсіонерам потрібно оновити посвідчення: хто має отримати новий документ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійне посвідчення є основним документом для пенсіонера, адже саме воно підтверджує право на отримання пенсійних виплат і передбачених законом пільг. Якщо документ було втрачено, його необхідно якнайшвидше відновити. У Пенсійному фонді України пояснили, як це можна зробити.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ПФУ зазначають, що відновлення пенсійного посвідчення можливе двома способами. Пенсіонер може звернутися особисто до будь-якого зручного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду. Крім того, подати заяву можна дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або скориставшись мобільним застосунком «Пенсійний фонд».

Для відновлення пенсійного посвідчення пенсіонер має надати:

  • паспорт;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
  • заяву на виготовлення пенсійного посвідчення;
  • кольорове фото розміром 3*2,5 см.

Для подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал ПФУ потрібно:

1. Зайти в особистий кабінет, веріфікувавшись за допомогою idBank чи кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
2. Зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення».
3. Обрати опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення».

У мобільному застосунку Пенсійного фонду потрібно обрати вкладку «До ПФУ», далі перейти до розділу «Комунікації до ПФУ» і обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Щоб пенсійне посвідчення завжди залишалося з пенсіонером, можна оформити його електронний варіант, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант. Оформити електронне посвідчення, яке неможливо загубити, також можна на вебпорталі Пенсійного фонду. Відображатиметься воно в “Дії”.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

Пенсійний фонд пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.

Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]