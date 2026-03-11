Як перевірити розмір проіндексованої пенсії: інструкція

Пенсіонерам пояснили, де подивитися оновлену пенсію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України з 1 березня 2026 року провів перерахунок пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 25 лютого 2026 року №236 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році».

Як повідомили у ПФУ, громадяни можуть перевірити оновлений розмір пенсії після індексації в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього необхідно авторизуватися у своєму кабінеті на порталі ПФУ.

Як це зробити:

Для цього зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та натисніть «Вхід». Авторизуйтесь будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис», та натисніть «Увійти».

3.У боковому меню ліворуч зайдіть до розділу «Моя пенсія» та ознайомтесь із розміром перерахованої з 1 березня пенсії.

Інформація про розмір проіндексованої пенсії відображається в особистому кабінеті пенсіонера після проведення відповідного нарахування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.