Військові вже спілкуються, вже працюють, — Зеленський про відправку українських експертів на Близький Схід

20:49, 11 березня 2026
Володимир Зеленський також повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров 11 березня прибув в ОАЕ обговорювати напрями співпраці.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що три групи українських експертів поїхали на Близький Схід. Про це він сказав під час спілкування з медіа перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

«Сильні групи – з експертами, військовими, інженерами. Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють. Секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні прибув в ОАЕ обговорювати напрями співпраці. Він також буде в кількох інших країнах, включаючи Саудівську Аравію», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

