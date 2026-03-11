Військові вже спілкуються, вже працюють, — Зеленський про відправку українських експертів на Близький Схід

Володимир Зеленський також повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров 11 березня прибув в ОАЕ обговорювати напрями співпраці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що три групи українських експертів поїхали на Близький Схід. Про це він сказав під час спілкування з медіа перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

«Сильні групи – з експертами, військовими, інженерами. Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють. Секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні прибув в ОАЕ обговорювати напрями співпраці. Він також буде в кількох інших країнах, включаючи Саудівську Аравію», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна отримала від Сполучених Штатів запит на підтримку у протидії атакам дронів типу «шахед» у регіоні Близького Сходу.

