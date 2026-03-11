  1. В Україні

У Києві викрито схему продажу підроблених документів ЄС через мережу кол-центрів

21:52, 11 березня 2026
У столиці зупинили роботу кол-центрів, які пропонували підроблені документи країн ЄС.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 7 мешканцям Києва, які займалися набором на навчанням персоналу до кол-центрів, що пропонували громадянам України, які перебувають за кордоном, громадянам країн Європи та іноземцям, посвідчення водія, посвідки на тимчасове проживання, а також інші документи країн ЄС. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зокрема, латвійське посвідчення водія клієнтам продавали за 1500 євро. Усі документи були підробками.

Гроші за посвідчення клієнти перераховували на банківський рахунок, відкритий в одній з країн Європи, а також на криптогаманці. Так, дані, отримані з одного з таких гаманців свідчать про те, що на охочих отримати європейські документи підозрювані заробили щонайменше 400 тис. євро.

«Сьогодні для припинення злочинної діяльності кол-центрів було проведено 12 обшуків, затримано 7 осіб, у яких вилучили майже 70 тис. доларів США. Також вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України», - заявили у прокуратурі.

Тепер зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення  волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Київ

