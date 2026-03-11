В Киеве разоблачена схема продажи поддельных документов ЕС через сеть кол-центров

В столице остановили работу кол-центров, которые предлагали поддельные документы стран ЕС.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 7 жителям Киева, которые занимались набором и обучением персонала для кол-центров, предлагавших гражданам Украины, находящимся за границей, гражданам стран Европы и иностранцам водительские удостоверения, виды на временное проживание, а также другие документы стран ЕС. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В частности, латвийское водительское удостоверение клиентам продавали за 1500 евро. Все документы были подделками.

Деньги за удостоверения клиенты перечисляли на банковский счет, открытый в одной из стран Европы, а также на криптокошельки. Так, данные, полученные из одного из таких кошельков, свидетельствуют о том, что на желающих получить европейские документы подозреваемые заработали как минимум 400 тыс. евро.

«Сегодня для прекращения преступной деятельности кол-центров было проведено 12 обысков, задержаны 7 человек, у которых изъяли почти 70 тыс. долларов США. Также изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины», — заявили в прокуратуре.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

