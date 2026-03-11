  1. Суд инфо

ВККС рекомендует направить судью Наталью Коломиец в Одесский апелляционный суд

21:06, 11 марта 2026
Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судьи сроком на один год.
ВККС рекомендует направить судью Наталью Коломиец в Одесский апелляционный суд
В среду, 11 марта, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила ВККС.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Херсонского апелляционного суда Коломиец Натальи Алексеевны в Одесский апелляционный суд.

Ранее сообщалось, что Счетная палата начала проверку оптимизации сети местных и апелляционных судов.

Добавим, Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів.

