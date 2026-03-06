Счетная палата начала проверку оптимизации сети местных и апелляционных судов

Аудит должен показать, соответствует ли оптимизация судов стандартам судопроизводства и принципу доступности правосудия.

Счетная палата начала аудит соответствия на тему «Оптимизация сети судов в Украине в контексте реформы административно-территориального устройства». Проверка будет касаться того, как органы государственной власти организуют и реализуют реформу судебной сети.

В палате напомнили, что реформирование сети судов началось 10 лет назад и продолжается до сих пор.

Подготовка и принятие законодательных решений по оптимизации судебной системы предусмотрены Дорожной картой по вопросам верховенства права, утверждение которой стало одним из условий открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Во время аудита специалисты оценят, соответствует ли деятельность органов власти по планированию и реализации оптимизации сети местных и апелляционных судов требованиям законодательства, стратегическим документам, стандартам судопроизводства и принципу доступности правосудия.

Ответственным за проведение аудита определен член Счетной палаты Кирилл Клименко. К проверке привлечены аудиторы Департамента контроля в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции, а также аудиторы территориальных управлений Счетной палаты в Винницкой и Закарпатской областях.

Отчет по результатам аудита планируется рассмотреть в сентябре 2026 года.

