  1. В Украине

В Киеве врачу-психиатру сообщили о подозрении в смерти пациентки из-за несвоевременно установленного диагноза

20:20, 6 марта 2026
Пациентка умерла от острого инфаркта миокарда.
Фото иллюстративное
Столичные правоохранители сообщили о подозрении 33-летней врачу-психиатру из-за смерти 57-летней пациентки, которая умерла от острого инфаркта миокарда. По данным Национальной полиции Украины, медик несвоевременно установила диагноз и не обеспечила оказание надлежащей неотложной помощи.

Досудебное расследование установило, что во время дежурства врачу сообщили о резком ухудшении состояния пациентки, которая находилась на стационарном лечении в государственном учреждении. Несмотря на симптомы сердечной патологии и результаты обследования, свидетельствовавшие о нарушении сердечного ритма, медик не диагностировала острый инфаркт миокарда и не направила женщину к кардиологу, а лишь назначила медикаментозное лечение.

Состояние пациентки быстро ухудшилось, и несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Эксперты отметили, что своевременная диагностика и оказание неотложной помощи могли бы предотвратить трагедию.

Следователь Подольского управления полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры объявил врачу о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

полиция Киев подозреваемый медицина

