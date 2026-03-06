Исландия в августе проведет референдум по переговорам о вступлении в ЕС

Голосование назначено на 29 августа и должно определить, следует ли возобновлять переговоры о членстве страны в Европейском Союзе.

Исландия проведет референдум 29 августа, во время которого граждане решат, стоит ли возобновлять переговоры о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сообщает Bloomberg. О проведении голосования заявила министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Почему Исландия усиливает сотрудничество с Европой

Североатлантическое государство активизирует курс на более тесное сотрудничество с европейскими партнерами на фоне геополитических изменений. Среди причин — новые тарифные барьеры, введенные президентом США Дональдом Трампом, что, по оценкам властей, сделало Соединенные Штаты менее надежным партнером.

«В интересах Исландии ускорить голосование», — заявила Гуннарсдоттир.

Действующее правительство страны во главе с проевропейскими социал-демократами ранее обещало провести референдум о членстве в ЕС не позднее 2027 года.

Что именно будут решать на референдуме

Как пишет Bloomberg, на голосование вынесут вопрос о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз. Такие переговоры начались в 2009 году после краха банковской системы Исландии, но были приостановлены в 2015 году.

Если граждане поддержат предложение, правительство возобновит переговорный процесс. После его завершения исландцы должны будут проголосовать во второй раз — уже непосредственно о вступлении в ЕС.

Экономические выгоды и спорные вопросы

По данным СМИ, Исландия уже имеет доступ к внутреннему рынку Европейского Союза вместе с другими странами, которые не являются членами блока — Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Членство в ЕС означало бы также участие в многочисленных соглашениях о свободной торговле, которые Евросоюз заключил со странами мира. По мнению министра иностранных дел, это могло бы принести экономические преимущества государству с населением менее 400 тысяч человек.

В то же время существуют и спорные вопросы, в частности контроль над рыболовными водами — ключевой отраслью экономики страны наряду с туризмом и производством алюминия.

Экономика Исландии также остается уязвимой к колебаниям: уровень инфляции и процентные ставки часто превышают показатели европейских государств. Это, в свою очередь, усиливает интерес к возможному вступлению в ЕС и потенциальному введению евро.

