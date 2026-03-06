  1. В мире

Исландия в августе проведет референдум по переговорам о вступлении в ЕС

20:38, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Голосование назначено на 29 августа и должно определить, следует ли возобновлять переговоры о членстве страны в Европейском Союзе.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исландия проведет референдум 29 августа, во время которого граждане решат, стоит ли возобновлять переговоры о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сообщает Bloomberg. О проведении голосования заявила министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему Исландия усиливает сотрудничество с Европой

Североатлантическое государство активизирует курс на более тесное сотрудничество с европейскими партнерами на фоне геополитических изменений. Среди причин — новые тарифные барьеры, введенные президентом США Дональдом Трампом, что, по оценкам властей, сделало Соединенные Штаты менее надежным партнером.

«В интересах Исландии ускорить голосование», — заявила Гуннарсдоттир.

Действующее правительство страны во главе с проевропейскими социал-демократами ранее обещало провести референдум о членстве в ЕС не позднее 2027 года.

Что именно будут решать на референдуме

Как пишет Bloomberg, на голосование вынесут вопрос о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз. Такие переговоры начались в 2009 году после краха банковской системы Исландии, но были приостановлены в 2015 году.

Если граждане поддержат предложение, правительство возобновит переговорный процесс. После его завершения исландцы должны будут проголосовать во второй раз — уже непосредственно о вступлении в ЕС.

Экономические выгоды и спорные вопросы

По данным СМИ, Исландия уже имеет доступ к внутреннему рынку Европейского Союза вместе с другими странами, которые не являются членами блока — Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Членство в ЕС означало бы также участие в многочисленных соглашениях о свободной торговле, которые Евросоюз заключил со странами мира. По мнению министра иностранных дел, это могло бы принести экономические преимущества государству с населением менее 400 тысяч человек.

В то же время существуют и спорные вопросы, в частности контроль над рыболовными водами — ключевой отраслью экономики страны наряду с туризмом и производством алюминия.

Экономика Исландии также остается уязвимой к колебаниям: уровень инфляции и процентные ставки часто превышают показатели европейских государств. Это, в свою очередь, усиливает интерес к возможному вступлению в ЕС и потенциальному введению евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]