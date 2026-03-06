  1. В Украине
Судьям и работникам судов с временно оккупированных территорий хотят предоставить право на бесплатную приватизацию жилья

12:35, 6 марта 2026
ВСП обратится к Раде по поводу жилищных гарантий для судей и работников судов с ВОТ.
Судьям и работникам судов с временно оккупированных территорий хотят предоставить право на бесплатную приватизацию жилья
Высший совет правосудия обратится в Верховную Раду и парламентский комитет по вопросам правовой политики с предложением рассмотреть вопрос обеспечения права судей, судей в отставке и работников аппаратов судов, которые до начала временной оккупации работали в судах, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, и переехали на подконтрольную Украине территорию.

Как отмечают в ВСП, в частности, Высший совет правосудия предлагает инициировать внесение изменений в статью 15 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины». Целью таких изменений является предоставление этим лицам права на бесплатную приватизацию жилых помещений в порядке, определенном этой статьей, а также дополнение перечня объектов, подлежащих приватизации в соответствии с этой статьей, земельными участками, в частности для строительства и обслуживания жилых домов.

По мнению ВСП, внедрение соответствующих изменений будет способствовать обеспечению принципа равенства в сфере социального защиты лиц, выполняющих функции государства в условиях вооруженной агрессии против Украины, укреплению кадрового потенциала судебной системы, повышению социальной стабильности среди работников судебной ветви власти и утверждению гарантий их независимости.

«Работники аппаратов судов являются неотъемлемой составляющей механизма осуществления правосудия, ведь без их работы невозможно непрерывное и эффективное функционирование судов. В условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины они вместе с судьями продолжают выполнять свои обязанности, нередко в условиях повышенного риска для жизни и здоровья.

Значительная часть работников аппаратов судов была вынуждена изменить место проживания в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел, а некоторые потеряли или получили повреждения жилья. В то же время уровень заработной платы этой категории работников часто не соответствует современным социально-экономическим условиям, что существенно ограничивает возможности накопления средств, достаточных для приобретения жилья или земельного участка, в частности для строительства и обслуживания жилого дома.

Особого внимания требуют работники аппаратов судов, которые работали в судах на временно оккупированных территориях и в настоящее время находятся на подконтрольной Украине территории. Их профессиональная компетентность, ответственность и преданность службе должны быть должным образом признаны государством и подкреплены эффективными механизмами социальной защиты», — поясняют в Высшем совете правосудия.

Как отмечается, в настоящее время Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» предусматривает специальные гарантии в сфере реализации права на приватизацию жилья для военнослужащих и работников правоохранительных органов (а также членов их семей), которые пострадали вследствие временной оккупации территории Украины. В то же время аналогичные механизмы социальной защиты не распространяются на судей, судей в отставке и работников аппаратов судов, которые работали на временно оккупированных территориях и были вынуждены переехать на подконтрольную Украине территорию.

По информации Государственной судебной администрации, по состоянию на 2026 год на подконтрольной Украине территории находятся 504 судьи и судьи в отставке, которые работали в судах на временно оккупированных территориях, а также 552 работника аппаратов судов.

Учитывая это, Высший совет правосудия отметил, что считает необходимым законодательно урегулировать вопрос жилищного обеспечения этих категорий лиц и предоставить им аналогичные права и гарантии, предусмотренные статьей 15 указанного закона для военнослужащих и работников правоохранительных органов.

Кроме того, в ВСП подчеркнули, что для комплексного обеспечения жилищных прав судей и работников аппаратов судов целесообразно распространить соответствующие гарантии не только на жилые помещения, но и на возможность бесплатной приватизации земельных участков, в частности для строительства и обслуживания жилых домов.

