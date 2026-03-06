  1. Судебная практика
Во Львове судили женщину, которая получила более 230 тысяч гривен социальных выплат за вымышленную болезнь сына

18:04, 6 марта 2026
Мать использовала поддельные медицинские справки, чтобы оформить несколько видов государственной помощи.
Железнодорожный районный суд Львова признал виновной жительницу города в незаконном получении государственных социальных выплат. По данным суда, женщина использовала поддельные медицинские справки о якобы редком заболевании своего малолетнего сына, чтобы оформить несколько видов помощи от государства.

На основании этих документов она получала компенсацию по программе «муниципальная няня» и помощь как лицо, ухаживающее за больным ребенком. В течение почти двух лет ей выплатили более 230 тыс. грн бюджетных средств.

Обстоятельства дела №462/476/26

Женщина в 2023 году решила незаконно получить государственные выплаты. Для этого она через интернет приобрела у неустановленного лица поддельную медицинскую справку формы №080-3/о о якобы редком (орфанном) заболевании своего малолетнего сына.

На самом деле ребенок не проходил никакого обследования в этом учреждении, а сведения в справке были неправдивыми.

После получения документа женщина использовала его для оформления государственных выплат.

В частности, в мае 2023 года она подала заявление для назначения компенсации по программе «муниципальная няня». Перед этим она заключила договор об уходе за ребенком до трех лет с предпринимателем.

На основании поддельной справки орган соцзащиты назначил ей компенсацию за уход за ребенком. С мая 2023 года по апрель 2024 года женщина получила по этой программе 77 916,30 грн.

Кроме этого, в тот же день она подала отдельное заявление о назначении государственной помощи как лицу, ухаживающему за больным ребенком. На основании поддельного документа ей назначили соответствующие выплаты, которые за период с мая 2023 года по март 2024 года составили 47 332,58 грн.

В 2024 году женщина повторила ту же схему. Она снова приобрела через интернет поддельную медицинскую справку о якобы редком заболевании сына.

После этого она:

  • заключила договор о предоставлении услуг по уходу за ребенком с обществом;
  • подала новое заявление на компенсацию по программе «муниципальная няня»;
  • подала заявление о продлении государственной помощи как лицу, ухаживающему за больным ребенком.

На основании этих документов ей выплатили:

  • 43 065 грн компенсации по программе «муниципальная няня» (август 2024 — январь 2025 года);
  • 62 024,60 грн помощи по уходу за больным ребенком (апрель 2024 — апрель 2025 года).

Таким образом, за период с мая 2023 года по апрель 2025 года женщина незаконно получила 230 338,48 грн бюджетных средств.

В судебном заседании обвиняемая отказалась давать показания, сославшись на статью 63 Конституции Украины. Вместе с тем она подтвердила, что понимает содержание обвинения, полностью признала вину, не оспаривала фактические обстоятельства дела и согласилась с гражданским иском прокурора.

Женщина сообщила суду, что сожалеет о содеянном и частично возместила ущерб — 7 тыс. грн.

Ее действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 УК Украины — пособничество в подделке официального документа; ч. 4 ст. 358 УК Украины — использование поддельного документа; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины — пособничество в подделке документа, совершенное повторно; ч. 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество в условиях военного положения, причинившее значительный ущерб.

Решение суда

Железнодорожный районный суд Львова признал женщину виновной и определил окончательное наказание по совокупности преступлений — 3 года лишения свободы.

Вместе с тем суд применил ст. 75 УК Украины и освободил осужденную от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

В течение испытательного срока она обязана периодически являться для регистрации в орган пробации и сообщать органу пробации об изменении места жительства или работы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора и постановил взыскать с осужденной 223 338,48 грн в пользу органа социальной защиты как возмещение причиненного государству ущерба.

