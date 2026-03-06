В Украине заработала доставка водительских документов в отделения «Новой почты»

Водители могут заказать получение удостоверения или техпаспорта через Электронный кабинет.

Главный сервисный центр МВД расширил возможности получения услуг для водителей. Теперь в Кабинете водителя можно заказать доставку водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в ближайшее отделение «Новой почты».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

зайти в Электронный кабинет водителя;

выбрать услугу обмена или восстановления водительского удостоверения либо оформления свидетельства о регистрации транспортного средства;

выбрать доставку почтой;

указать номер и адрес удобного отделения «Новой почты».

После изготовления документа и передачи его логистическому партнеру пользователь получит уведомление в Кабинете водителя и от почтового оператора о готовности посылки.

Напомним, что первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре после успешной сдачи практического экзамена и предъявления паспорта. Ни по почте, ни по доверенности его получить невозможно.

