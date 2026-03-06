  1. В Украине

В Украине заработала доставка водительских документов в отделения «Новой почты»

22:00, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водители могут заказать получение удостоверения или техпаспорта через Электронный кабинет.
В Украине заработала доставка водительских документов в отделения «Новой почты»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД расширил возможности получения услуг для водителей. Теперь в Кабинете водителя можно заказать доставку водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в ближайшее отделение «Новой почты».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • зайти в Электронный кабинет водителя;
  • выбрать услугу обмена или восстановления водительского удостоверения либо оформления свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • выбрать доставку почтой;
  • указать номер и адрес удобного отделения «Новой почты».

После изготовления документа и передачи его логистическому партнеру пользователь получит уведомление в Кабинете водителя и от почтового оператора о готовности посылки.

Напомним, что первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре после успешной сдачи практического экзамена и предъявления паспорта. Ни по почте, ни по доверенности его получить невозможно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права сервисный центр МВД почта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]