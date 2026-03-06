В Украине заработала доставка водительских документов в отделения «Новой почты»
Главный сервисный центр МВД расширил возможности получения услуг для водителей. Теперь в Кабинете водителя можно заказать доставку водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в ближайшее отделение «Новой почты».
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- зайти в Электронный кабинет водителя;
- выбрать услугу обмена или восстановления водительского удостоверения либо оформления свидетельства о регистрации транспортного средства;
- выбрать доставку почтой;
- указать номер и адрес удобного отделения «Новой почты».
После изготовления документа и передачи его логистическому партнеру пользователь получит уведомление в Кабинете водителя и от почтового оператора о готовности посылки.
Напомним, что первое водительское удостоверение выдается только лично в сервисном центре после успешной сдачи практического экзамена и предъявления паспорта. Ни по почте, ни по доверенности его получить невозможно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.