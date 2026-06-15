  1. В Украине

Кабмин выделит средства на восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры

16:09, 15 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
15 июня правительство выделит средства для восстановления крыши Успенского собора.
Кабмин выделит средства на восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что 15 июня правительство примет решение о неотложном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и ее дальнейшего восстановления Успенского собора Киево-Печерской лавры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Она напомнила, что Лавру пытались уничтожить во второй раз — как и в 1941 году.

«К счастью, нам не придется отстраивать украинскую святыню с фундамента.

Восстановление Успенского собора и необходимое для этого финансирование сегодня обсудили с Президентом. Правительство обеспечит необходимое финансирование восстановительных работ. Уже сегодня будет принято решение о неотложном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и ее дальнейшего восстановления.

Мы ожидаем реакции международных организаций на этот очередной варварский шаг России. Поручила вице-премьер-министру по гуманитарной политике Татьяне Бережной активизировать эту работу, в частности с привлечением возможностей Украинского фонда культурного наследия», — заявила она.

Свириденко добавила, что с самого утра получает многочисленные сообщения от представителей украинского бизнеса и меценатов, которые хотят присоединиться к восстановлению святыни.

Как ранее сообщалось, в ночь на 15 июня во время массированной комбинированной атаки РФ на Киев на территории Киево-Печерской лавры произошел масштабный пожар. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно возгорание возникло вследствие прямого попадания.

Огонь охватил крышу Успенского собора, а площадь пожара, по информации ГСЧС, достигла около 800 квадратных метров. В КГВА сообщали о существенных повреждениях на территории святыни.

Добавим, генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявлял, что после российской атаки на Киев существует угроза для внутреннего убранства Киево-Печерской лавры, в частности для росписей, фресок и иконостаса Успенского собора. 

Киево-Печерская лавра является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Киево-Печерская лавра Юлия Свириденко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранцев на военную службу будут принимать без медицинского осмотра и психологического отбора — постановление Кабмина

В Украине утвердили новую систему мотивационных контрактов в секторе обороны.

Кабмин предлагает признать украинскую идентичность одним из приоритетов государственной политики

Правительство пересмотрит подход к национальной и гражданской идентичности в государственной политике.

Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения

В Украине предлагают разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.

В Виннице иностранец обучался в колледже, который не имел лицензии: ВС обязал учебное заведение вернуть деньги за обучение

Верховный Суд подтвердил, что учебное заведение не имеет права заключать договор о подготовке иностранца без соответствующей лицензии, а средства, уплаченные по такому договору, подлежат возврату.

Верховный Суд отменил приговор за уклонение от мобилизации из-за нарушений ВЛК

Является ли отказ от повестки преступлением, если военнообязанный оспаривает свое состояние здоровья.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]