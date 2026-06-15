Кабмин выделит средства на восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры

15 июня правительство выделит средства для восстановления крыши Успенского собора.

Фото: president.gov.ua

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что 15 июня правительство примет решение о неотложном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и ее дальнейшего восстановления Успенского собора Киево-Печерской лавры.

Она напомнила, что Лавру пытались уничтожить во второй раз — как и в 1941 году.

«К счастью, нам не придется отстраивать украинскую святыню с фундамента.

Восстановление Успенского собора и необходимое для этого финансирование сегодня обсудили с Президентом. Правительство обеспечит необходимое финансирование восстановительных работ. Уже сегодня будет принято решение о неотложном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и ее дальнейшего восстановления.

Мы ожидаем реакции международных организаций на этот очередной варварский шаг России. Поручила вице-премьер-министру по гуманитарной политике Татьяне Бережной активизировать эту работу, в частности с привлечением возможностей Украинского фонда культурного наследия», — заявила она.

Свириденко добавила, что с самого утра получает многочисленные сообщения от представителей украинского бизнеса и меценатов, которые хотят присоединиться к восстановлению святыни.

Как ранее сообщалось, в ночь на 15 июня во время массированной комбинированной атаки РФ на Киев на территории Киево-Печерской лавры произошел масштабный пожар. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно возгорание возникло вследствие прямого попадания.

Огонь охватил крышу Успенского собора, а площадь пожара, по информации ГСЧС, достигла около 800 квадратных метров. В КГВА сообщали о существенных повреждениях на территории святыни.

Добавим, генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявлял, что после российской атаки на Киев существует угроза для внутреннего убранства Киево-Печерской лавры, в частности для росписей, фресок и иконостаса Успенского собора.

Киево-Печерская лавра является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

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