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Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі: пошкоджено Успенський собор, сталася масштабна пожежа, фото і відео

08:02, 15 червня 2026
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Успенський собор пошкоджено, з лаври евакуювали цінності: наслідки нічної атаки Росії на Київ.
Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі: пошкоджено Успенський собор, сталася масштабна пожежа, фото і відео
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Нічна масована комбінована атака Росії на Київ зачепила одну з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України. Внаслідок ворожого удару на території Києво-Печерської лаври сталася масштабна пожежа, пошкоджено Успенський собор, а братія монастиря була змушена терміново евакуювати святині та церковні цінності.

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За попередніми даними міської влади, займання виникло внаслідок прямого влучання. Рятувальники локалізовували пожежу на даху собору, а фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань на території об’єкта, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під міжнародним захистом.

Пожежа у Києво-Печерській лаврі після атаки РФ

Під час нічної масованої атаки на Київ на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС.

За словами Віталія Кличка, займання сталося на території лаври, зокрема на даху Успенського собору.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що за попередньою інформацією пожежа виникла внаслідок прямого влучання.

«Підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської лаври. Попередньо — внаслідок прямого влучання. Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів», — зазначив він.

Пізніше Ткаченко повідомив про суттєві пошкодження на території святині.

«За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь», — наголосив очільник КМВА.

Пошкоджено Успенський собор

За інформацією ДСНС, пожежа охопила дах Успенського собору. Площа загоряння становила близько 800 квадратних метрів.

Фото пожежі на території лаври оприлюднив речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій (Зоря). Згодом Національний заповідник Києво-Печерська лавра опублікував світлини гасіння пожежі.

Віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна повідомила, що внаслідок російського удару пошкоджено Успенський собор.

«Дуже важка новина. Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври — об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найвизначніших духовних і культурних пам'яток України та світу», — зазначила вона.

Евакуація святинь і церковних цінностей

Єпископ Авраамій повідомив, що після нічної атаки на території лаври організували термінову евакуацію святинь та богослужбових предметів.

Зокрема, було вжито заходів для збереження стародавніх ікон, антимінсів та інших цінностей.

За словами Тетяни Бережної, після завершення першочергових робіт із ліквідації наслідків фахівці зможуть оцінити реальний масштаб завданих пошкоджень.

Вона також наголосила, що завдяки злагодженим діям братії лаври, працівників відповідних служб, рятувальників і пожежних вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти значну частину святинь.

Києво-Печерська лавра перебуває під міжнародним захистом

Тетяна Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра входить до списку об’єктів, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

За її словами, атака на такий об’єкт є одним із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини.

«Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину», — заявила віце-прем’єр-міністерка.

Масована атака на Київ

У ніч на 15 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, основною ціллю якої став Київ. Для удару ворог застосував ударні безпілотники, балістичні ракети та крилаті ракети.

Унаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано щонайменше у кількох районах столиці. 

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Київ обстріл

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