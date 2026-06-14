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Відомий співак Oliver Tree загинув унаслідок зіткнення двох гелікоптерів у Бразилії

22:05, 14 червня 2026
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Два гелікоптери зіткнулися у повітрі, після чого один із них упав на майданчик для паркування автомобілів.
Відомий співак Oliver Tree загинув унаслідок зіткнення двох гелікоптерів у Бразилії
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У Бразилії сталася авіакатастрофа за участю двох гелікоптерів, унаслідок якої загинули шестеро людей. Серед жертв — американський співак і автор пісень Oliver Tree, відомий за хітами Life Goes On, When I'm Down, Jerk та Miss You. Артистові було 32 роки.

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Як повідомляють міжнародні ЗМІ, аварія сталася 14 червня в районі Рекрею-дус-Бандейрантіс у Ріо-де-Жанейро. Два гелікоптери зіткнулися у повітрі, після чого один із них упав на майданчик для паркування автомобілів. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка охопила близько 20 транспортних засобів. Усі шестеро людей, які перебували на борту обох повітряних суден, загинули.

За попередніми даними, Oliver Tree перебував серед пасажирів одного з гелікоптерів. Разом із ним загинули ще кілька пасажирів та пілоти. Бразильські правоохоронці й авіаційні служби розпочали розслідування причин катастрофи.

Oliver Tree здобув світову популярність завдяки композиціям Life Goes On, When I'm Down, Jerk та Miss You. На його сторінки в соціальних мережах підписані мільйони користувачів по всьому світу.

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Бразилія

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