За перевищення швидкості на 10 км на годину водіїв можуть почати штрафувати, а за аварійну ситуацію — позбавляти прав

Водіям також можуть запровадити штрафні бали, після накопичення яких доведеться повторно складати іспити.

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В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за перевищення швидкості. У Верховній Раді ще у травні 2025 року зареєстрували законопроєкт №13314, який передбачає штрафи вже за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год, нову градацію санкцій залежно від тяжкості порушення та позбавлення права керування за створення аварійної ситуації.

Паралельно парламент розглядає ще одну ініціативу — законопроєкт №14133 про систему штрафних балів для водіїв. Обидва документи обговорюються на тлі великої кількості ДТП та даних про тисячі водіїв, які систематично порушують швидкісний режим.

Комітет з питань правоохоронної діяльності опрацьовує законопроєкт №13314 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження пропорційності відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів». Документ був зареєстрований 21 травня 2025 року.

Штраф за перевищення швидкості можуть запровадити вже від 10 км/год

Так, наголошується на потребі винести відповідальність за перевищення швидкості в окрему статтю 122-6 КУпАП та встановити нову шкалу штрафів. Зокрема, відповідальність наставатиме вже за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год.

Пропонують таку градацію покарань:

понад 10 км/год — 340 грн;

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 30 км/год — 1360 грн;

понад 40 км/год — 1700 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн.

Таким чином, пропонується відмовитися від чинного підходу, за якого штрафи застосовуються лише за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год.

За створення аварійної ситуації хочуть позбавляти водійських прав

Окремо законопроєкт передбачає посилення відповідальності за випадки, коли перевищення швидкості спричинило створення аварійної обстановки.

Йдеться про ситуації, коли дії водія змусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість або напрямок руху чи вжити інших заходів для забезпечення безпеки.

У таких випадках пропонується позбавляти права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Чому пропонують посилити покарання за перевищення швидкості

Саме перевищення швидкості залишається головною причиною смертності на дорогах.

За даними Національної поліції, у 2024 році через перевищення швидкості загинули 1770 осіб із 3202 загиблих у ДТП, що становить 55% усіх смертельних випадків. Також через надмірну швидкість травмувалися 12 624 людини із 32 023 постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах.

У пояснювальній записці зазначається, що нинішній «нештрафований» поріг у 20 км/год фактично стимулює водіїв рухатися швидше за встановлені обмеження. Автори документа також посилаються на практику країн Європейського Союзу, де застосовується пропорційна система покарання залежно від ступеня перевищення швидкості.

Водіям можуть почати нараховувати штрафні бали

Паралельно в парламенті напрацьовано ще одну ініціативу у сфері безпеки дорожнього руху — законопроєкт №14133 щодо запровадження системи штрафних балів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», документ розроблено з урахуванням підходів, які використовуються в Німеччині, Великій Британії та інших європейських країнах.

Передбачається, що за кожне порушення правил дорожнього руху водій отримуватиме штрафний бал. Якщо протягом 365 днів особа набере 15 балів, дію її посвідчення водія буде призупинено.

Для повернення права керування доведеться повторно пройти навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити.

У профільному Комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури вважають, що для частини водіїв фінансові санкції не є достатнім стримувальним фактором, тоді як ризик втрати посвідчення може суттєво вплинути на поведінку на дорозі.

Майже 2900 водіїв понад 50 разів перевищували швидкість за рік

Необхідність посилення відповідальності влада пояснює значною кількістю системних порушників.

Як повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, за останні 12 місяців комплекси автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів.

Крім того, понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більш ніж десять разів на рік, а майже 12,5 тисячі — понад двадцять разів.

Уряд також планує розширити мережу автоматичної фіксації порушень. Якщо зараз працює 377 комплексів, то в майбутньому їх кількість має зрости до понад 410.

Смертельна ДТП у Києві знову привернула увагу до проблеми перевищення швидкості

Черговий поштовх до дискусії щодо безпеки дорожнього руху дала резонансна ДТП, яка сталася 5 червня 2026 року на Чоколівському бульварі у Києві.

Унаслідок аварії загинули четверо пішоходів — двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей отримали травми.

Водію повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України, а Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Після цього стало відомо, що водій працював у сервісі таксі та під час ДТП перевозив пасажирку. У відповідь сервіс Bolt оголосив про посилення внутрішніх правил безпеки. Компанія заявила, що назавжди блокуватиме доступ до платформи водіям, щодо яких надходять щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

Наразі законопроєкт №13314 залишається на стадії опрацювання в парламентському комітеті та ще не виносився на голосування Верховної Ради.

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