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В Україні готують систему штрафних балів для водіїв: коли за порушення ПДР будуть позбавляти прав

13:42, 12 червня 2026
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За кожне порушення нараховується бал, якщо протягом 365 днів людина набирає 15 балів, то її посвідчення водія призупиняється.
В Україні готують систему штрафних балів для водіїв: коли за порушення ПДР будуть позбавляти прав
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В Україні обговорюють запровадження нової моделі відповідальності для системних порушників правил дорожнього руху. У парламенті вже напрацьовано низку законодавчих ініціатив, спрямованих на підвищення безпеки на дорогах. Серед них — законопроєкт №14133, який передбачає введення системи штрафних балів за порушення ПДР.

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Як розповів заступник голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури, законопроєкт враховує підходи, відпрацьовані в європейських країнах, зокрема Німеччині, Великобританії тощо.

Документом передбачено, що за кожне порушення нараховується бал, якщо протягом 365 днів людина набирає 15 балів, то її посвідчення водія призупиняється.

Для відновлення права керування необхідно буде повторно пройти навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити.

На думку політиків, для багатьох водіїв штрафи не є достатнім стримувальним фактором, тоді як ризик втрати посвідчення може реально вплинути на поведінку на дорозі.

Згідно із соціологією, яку наводять у ВРУ, понад 70% наших громадян не порушують правила дорожнього руху або вчиняють незначні порушення. Відповідно, у разі ухвалення закону впровадження штрафних балів точно не торкнеться більшості людей.

У Комітеті з питань транспорту та інфраструктури, зазначили, що парламент загалом готовий підтримати відповідні зміни через високу кількість дорожніх аварій і щоденні трагедії на дорогах.

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про масштабні порушення швидкісного режиму, зафіксовані системою автоматичної фіксації.

За її словами, протягом останніх 12 місяців камери автоматичної фіксації виявили майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів.

Крім того, понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більш ніж 10 разів за рік, а майже 12,5 тисячі — понад двадцять разів.

Відтак, в Україні планують запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників.

Також кількість камер збільшать до понад 410 комплексів, зараз працює 377.

Нагадаємо, 5 червня 2026 року близько 17:00 на Чоколівському бульварі у Києві сталася аварія, яка сколихнула всю Україну. Унаслідок ДТП загинули четверо пішоходів – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей отримали травми.

Водія затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України.

Шевченківській районний суд Києва 8 червня обрав йому запобіжний захід— тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Після цього виявилося, що водій автомобіля працював у таксі і віз пасажирку. Онлайн-сервіс таксі Bolt відреагував і повідомив про посилення правил безпеки після. Так, відтепер назавжди обмежуватиме доступ до платформи для водіїв, щодо яких надходять щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

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Верховна Рада України ПДР законопроект посвідчення водія штраф

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