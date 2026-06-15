За превышение скорости на 10 км в час водителей могут начать штрафовать, а за создание аварийной ситуации — лишать прав

Водителям также могут ввести штрафные баллы, после накопления которых придется повторно сдавать экзамены.

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В Украине могут существенно усилить ответственность за превышение скорости. В Верховной Раде еще в мае 2025 года зарегистрировали законопроект №13314, который предусматривает штрафы уже за превышение скорости более чем на 10 км/ч, новую градацию санкций в зависимости от тяжести нарушения и лишение права управления за создание аварийной ситуации.

Параллельно парламент рассматривает еще одну инициативу — законопроект №14133 о системе штрафных баллов для водителей. Оба документа обсуждаются на фоне большого количества ДТП и данных о тысячах водителей, которые систематически нарушают скоростной режим.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассматривает законопроект №13314 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно внедрения пропорциональности ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств». Документ был зарегистрирован 21 мая 2025 года.

Штраф за превышение скорости могут ввести уже от 10 км/ч

Так, подчеркивается необходимость вынести ответственность за превышение скорости в отдельную статью 122-6 КУоАП и установить новую шкалу штрафов. В частности, ответственность будет наступать уже за превышение скорости более чем на 10 км/ч.

Предлагается такая градация наказаний:

более 10 км/ч — 340 грн;

более 20 км/ч — 680 грн;

более 30 км/ч — 1360 грн;

более 40 км/ч — 1700 грн;

более 60 км/ч — 2720 грн;

более 80 км/ч — 3400 грн.

Таким образом, предлагается отказаться от действующего подхода, при котором штрафы применяются только за превышение скорости более чем на 20 км/ч.

За создание аварийной ситуации хотят лишать водительских прав

Отдельно законопроект предусматривает усиление ответственности за случаи, когда превышение скорости привело к созданию аварийной обстановки.

Речь идет о ситуациях, когда действия водителя вынудили других участников дорожного движения резко изменить скорость или направление движения либо принять другие меры для обеспечения безопасности.

В таких случаях предлагается лишать права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Почему предлагают усилить наказание за превышение скорости

Именно превышение скорости остается главной причиной смертности на дорогах.

По данным Национальной полиции, в 2024 году из-за превышения скорости погибли 1770 человек из 3202 погибших в ДТП, что составляет 55% всех смертельных случаев. Также из-за чрезмерной скорости травмы получили 12 624 человека из 32 023 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В пояснительной записке отмечается, что нынешний «нештрафуемый» порог в 20 км/ч фактически стимулирует водителей двигаться быстрее установленных ограничений. Авторы документа также ссылаются на практику стран Европейского Союза, где применяется пропорциональная система наказания в зависимости от степени превышения скорости.

Водителям могут начать начислять штрафные баллы

Параллельно в парламенте разработана еще одна инициатива в сфере безопасности дорожного движения — законопроект №14133 о внедрении системы штрафных баллов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», документ разработан с учетом подходов, которые используются в Германии, Великобритании и других европейских странах.

Предполагается, что за каждое нарушение правил дорожного движения водитель будет получать штрафной балл. Если в течение 365 дней лицо наберет 15 баллов, действие его водительского удостоверения будет приостановлено.

Для возврата права управления придется повторно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

В профильном Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры считают, что для части водителей финансовые санкции не являются достаточным сдерживающим фактором, тогда как риск потери удостоверения может существенно повлиять на поведение на дороге.

Почти 2900 водителей более 50 раз превышали скорость за год

Необходимость усиления ответственности власти объясняют значительным количеством системных нарушителей.

Как сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, за последние 12 месяцев комплексы автоматической фиксации зафиксировали почти 2900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз.

Кроме того, более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более десяти раз в год, а почти 12,5 тысячи — более двадцати раз.

Правительство также планирует расширить сеть автоматической фиксации нарушений. Если сейчас работает 377 комплексов, то в будущем их количество должно вырасти до более чем 410.

Смертельное ДТП в Киеве вновь привлекло внимание к проблеме превышения скорости

Очередной толчок к дискуссии о безопасности дорожного движения дало резонансное ДТП, которое произошло 5 июня 2026 года на Чоколовском бульваре в Киеве.

В результате аварии погибли четверо пешеходов — двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы.

Водителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины, а Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

После этого стало известно, что водитель работал в сервисе такси и во время ДТП перевозил пассажирку. В ответ сервис Bolt объявил об усилении внутренних правил безопасности. Компания заявила, что навсегда будет блокировать доступ к платформе водителям, в отношении которых поступают как минимум две жалобы на превышение скорости или опасную манеру вождения.

В настоящее время законопроект №13314 остается на стадии рассмотрения в парламентском комитете и еще не выносился на голосование Верховной Рады.

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