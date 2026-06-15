Страны ЕС могут проверить законность получения гражданства на основании брака даже спустя многие годы

Получение гражданства не лишает государство права проверить, не был ли брак фиктивным.

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Европейские государства имеют право расследовать возможное мошенничество, связанное с фиктивным браком, даже если лицо уже получило гражданство государства-члена ЕС. К такому выводу пришел Суд Европейского Союза в недавнем решении.

Обстоятельства дела

Гражданин третьей страны прибыл в Ирландию в качестве студента. Незадолго до истечения срока его разрешения на проживание он заключил брак с гражданкой Европейского Союза, которая воспользовалась правом на свободное передвижение в пределах ЕС.

На основании этого брака мужчина получил вид на жительство как член семьи гражданина ЕС. Впоследствии, в 2015 году, он приобрел гражданство Ирландии, которое с тех пор стало основанием для его законного пребывания в стране.

Однако ирландские органы власти заподозрили, что брак был фиктивным, а право на проживание было получено путем обмана. После этого министр юстиции Ирландии принял решения о наличии мошенничества и злоупотребления правом, а также признал права, полученные на основании законодательства ЕС о свободе передвижения, недействительными с обратной силой.

Позиция заявителя

Мужчина обжаловал эти решения, утверждая, что после приобретения ирландского гражданства он больше не подпадает под действие европейской директивы о свободе передвижения граждан ЕС.

Суд Ирландии, рассматривающий дело, обратился в Суд ЕС с просьбой разъяснить, могут ли национальные органы проводить расследование и устанавливать факты мошенничества или злоупотребления правом, совершенных в прошлом, если на момент проверки лицо уже получило гражданство государства-члена и формально больше не подпадает под действие этой директивы.

Что решил Суд ЕС

В своем решении Суд ЕС подтвердил, что государства-члены могут проводить расследование возможного мошенничества, совершенного в прошлом, и устанавливать его факт даже после того, как лицо получило гражданство государства пребывания.

Суд напомнил, что директива о свободе передвижения распространяется на граждан ЕС, проживающих в другом государстве-члене, а также на членов их семей. После получения гражданства государства пребывания правовой статус лица обычно определяется уже национальным законодательством, а не этой директивой.

Однако это не означает, что обстоятельства, связанные с предыдущим пользованием правами, предоставленными директивой, не могут быть проверены впоследствии.

Возможные последствия

Суд ЕС подчеркнул, что нормы законодательства ЕС по борьбе с мошенничеством и злоупотреблением правом распространяются также на прошлые правоотношения.

По выводу суда, государства-члены имеют право проверять законность получения ранее предоставленных прав даже тогда, когда лицо уже не является бенефициаром соответствующей директивы. Иное толкование могло бы существенно затруднить борьбу с фиктивными браками и другими мошенническими схемами, которые нередко выявляются лишь спустя продолжительное время.

Вместе с тем Суд подчеркнул, что такие расследования должны проводиться с соблюдением принципа пропорциональности и процессуальных гарантий.

При определенных условиях установление факта мошенничества в будущем может иметь серьезные правовые последствия, включая лишение лица гражданства государства-члена ЕС и, соответственно, статуса гражданина Европейского Союза, если это соответствует требованиям права ЕС.

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