Країни ЄС можуть перевірити законність отримання громадянства на підставі шлюбу навіть через багато років

Отримання громадянства не позбавляє державу права перевірити, чи не був шлюб фіктивним.

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Європейські держави мають право розслідувати можливе шахрайство, пов’язане з фіктивним шлюбом, навіть якщо особа вже отримала громадянство країни-члена ЄС. Такого висновку дійшов Суд Європейського Союзу у нещодавньому рішенні.

Обставини справи

Громадянин третьої країни прибув до Ірландії як студент. Незадовго до закінчення строку його дозволу на проживання він одружився з громадянкою Європейського Союзу, яка скористалася правом на вільне пересування в межах ЄС.

На підставі цього шлюбу чоловік отримав посвідку на проживання як член сім’ї громадянина ЄС. Згодом, у 2015 році, він набув громадянство Ірландії, яке відтоді стало підставою для його законного перебування в країні.

Втім, ірландські органи влади запідозрили, що шлюб був фіктивним, а право на проживання було отримане шляхом обману. Після цього міністр юстиції Ірландії ухвалив рішення про наявність шахрайства та зловживання правом, а також визнав права, отримані на підставі законодавства ЄС про свободу пересування, недійсними із зворотною дією.

Позиція заявника

Чоловік оскаржив ці рішення, стверджуючи, що після набуття ірландського громадянства він більше не підпадає під дію європейської директиви про свободу пересування громадян ЄС.

Суд Ірландії, який розглядає справу, звернувся до Суду ЄС із проханням роз’яснити, чи можуть національні органи проводити розслідування та встановлювати факти шахрайства або зловживання правом, вчинені в минулому, якщо на момент перевірки особа вже отримала громадянство держави-члена і формально більше не підпадає під дію цієї директиви.

Що вирішив Суд ЄС

У своєму рішенні Суд ЄС підтвердив, що держави-члени можуть проводити розслідування щодо можливого шахрайства, скоєного в минулому, та встановлювати його факт навіть після того, як особа отримала громадянство країни перебування.

Суд нагадав, що директива про свободу пересування поширюється на громадян ЄС, які проживають в іншій державі-члені, а також на членів їхніх сімей. Після отримання громадянства держави перебування правовий статус особи зазвичай визначається вже національним законодавством, а не цією директивою.

Однак це не означає, що обставини, пов’язані з попереднім користуванням правами, наданими директивою, не можуть бути перевірені згодом.

Можливі наслідки

Суд ЄС підкреслив, що норми законодавства ЄС щодо боротьби з шахрайством і зловживанням правом поширюються також на минулі правовідносини.

За висновком суду, держави-члени мають право перевіряти законність отримання раніше наданих прав навіть тоді, коли особа вже не є бенефіціаром відповідної директиви. Інше тлумачення могло б суттєво ускладнити боротьбу з фіктивними шлюбами та іншими шахрайськими схемами, які нерідко виявляються лише через тривалий час.

Водночас Суд наголосив, що такі розслідування повинні проводитися з дотриманням принципу пропорційності та процесуальних гарантій.

За певних умов встановлення факту шахрайства в майбутньому може мати серйозні правові наслідки, включно з позбавленням особи громадянства держави-члена ЄС і, відповідно, статусу громадянина Європейського Союзу, якщо це відповідає вимогам права ЄС.

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