Виконуєте роботу колеги під час його відпустки — коли роботодавець зобов’язаний доплатити

Якщо працівник працює одночасно за себе і за колегу у відпустці, закон передбачає окремі гарантії щодо оплати праці.

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Працівники нерідко стикаються із ситуацією, коли на час щорічної відпустки колеги їм доручають виконувати додаткові обов’язки без звільнення від власної роботи. У таких випадках виникає закономірне запитання: чи має роботодавець доплачувати за додаткове навантаження та як визначається розмір такої виплати. Трудове законодавство передбачає гарантії для працівників, які поряд зі своїми основними функціями виконують обов’язки тимчасово відсутніх працівників, зокрема під час їхньої відпустки.

Коли працівнику повинні доплачувати за виконання обов’язків відсутнього колеги

Відповідно до частини першої статті 105 Кодексу законів про працю України (КЗпП), працівникам, які на тому ж підприємстві, в установі чи організації поряд зі своєю основною роботою виконують додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, здійснюється доплата.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли працівника призначають виконуючим обов’язки іншого працівника на період його щорічної відпустки, а він продовжує виконувати і власні посадові обов’язки.

У такій ситуації працівник має право на доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Як визначається розмір доплати

Розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника визначається підприємством у колективному договорі.

Таку норму передбачає частина друга статті 105 КЗпП. Водночас під час встановлення розміру доплати роботодавець повинен дотримуватися норм і гарантій, визначених законодавством, а також положень генеральної, галузевих чи регіональних угод, що випливає з частини другої статті 97 КЗпП.

Що робити, якщо на підприємстві немає колективного договору

Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець не може самостійно визначати порядок і розмір таких доплат.

У цьому випадку він зобов’язаний погодити відповідні питання з виборним органом первинної профспілкової організації або профспілковим представником, який представляє інтереси більшості працівників.

Якщо профспілки на підприємстві немає, такі питання мають бути погоджені з іншим органом, уповноваженим трудовим колективом представляти інтереси працівників.

Чи є доплата обов’язковою

Трудове законодавство прямо передбачає доплату працівникам, які без звільнення від своєї основної роботи виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Тому у випадку, коли працівника призначають виконуючим обов’язки колеги на період його щорічної відпустки та він одночасно продовжує виконувати власні трудові функції, така робота має оплачуватися шляхом встановлення відповідної доплати. Її конкретний розмір визначається відповідно до колективного договору або за погодженням із представниками трудового колективу.

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