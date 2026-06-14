Володимир Зеленський анонсував особисту зустріч із Дональдом Трампом найближчими днями

Про майбутню зустріч президенти домовилися під час тривалої телефонної розмови напередодні саміту G7.

Фото: Joe Raedle / Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський домовився про особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчими днями в Європі. Про це Глава держави заявив після телефонної розмови з американським лідером.

За словами Зеленського, під час бесіди сторони обговорили війну Росії проти України, її причини, дипломатичні можливості для досягнення миру та позиції міжнародних партнерів.

«Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем», — зазначив Президент України.

Зеленський також повідомив, що привітав Трампа з днем народження та Днем американської армії. За його словами, розмова була тривалою та дуже детальною.

Президент наголосив, що Україна розраховує на подальшу співпрацю зі Сполученими Штатами та іншими партнерами для досягнення справедливого миру. Він також подякував США за надану допомогу.

Крім того, Глава держави звернув увагу на слова Трампа щодо Криму. За словами Зеленського, президент США зазначив, що саме із захоплення Росією Криму почалася війна, а за наявності сильного міжнародного лідерства тоді вдалося б уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Очікується, що тема України стане однією з ключових під час найближчих міжнародних зустрічей у форматі G7.

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