Як зарахувати догляд за дитиною до стажу для пенсії: роз’яснення та перелік документів

Час догляду за дитиною може вплинути на право на пенсію та її розмір.

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Період догляду за малолітньою дитиною може мати важливе значення для майбутньої пенсії. Законодавство передбачає зарахування такого часу як до страхового стажу, так і за певних умов до пільгового стажу, що впливає на право виходу на пенсію на пільгових умовах. Водночас порядок підтвердження цього періоду залежить від того, коли саме особа доглядала за дитиною, чи перебувала у трудових відносинах, а також які документи може надати до Пенсійного фонду. Розповідаємо, коли час догляду за дитиною зараховується до стажу та які підтвердження для цього необхідні.

Коли догляд за дитиною зараховується до страхового стажу

За нормами чинного законодавства час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, зараховується до страхового стажу.

Якщо особа перебувала у трудових відносинах із підприємством, установою чи організацією та знаходилася у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, цей період також включається до загального страхового стажу.

З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV. Відтоді до страхового стажу зараховується період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця були сплачені страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Відповідно до статті 11 цього закону загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримують передбачені законом виплати у зв’язку з народженням чи усиновленням дитини.

Які зміни щодо страхового стажу діють з 2026 року

З 1 січня 2026 року до статті 11 Закону №1058-IV внесено зміни.

Відтепер загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:

особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею однорічного віку та отримують допомогу для догляду за дитиною до одного року та/або допомогу при народженні чи усиновленні дитини;

особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років;

непрацюючі особи, які доглядають за дитиною віком від одного до трьох років.

Які документи підтверджують догляд за дитиною для зарахування стажу

Порядок подання та оформлення документів для призначення або перерахунку пенсій визначає перелік документів, необхідних для підтвердження такого періоду.

Зокрема, період догляду за дитиною у 2004 році непрацюючою особою підтверджується:

довідкою органів соціального захисту населення про отримання або неотримання відповідної допомоги;

свідоцтвом про народження дитини.

Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно підтверджується:

свідоцтвом про народження дитини;

наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

індивідуальними відомостями про застраховану особу.

Таким чином:

за період до 31 грудня 2003 року час догляду за кожною дитиною до трьох років зараховується на підставі свідоцтва про народження дитини або паспорта дитини;

у 2004 році такий період підтверджується довідкою органів соціального захисту населення та свідоцтвом про народження;

після 2004 року зарахування здійснюється за наявності відповідних даних в індивідуальних відомостях про застраховану особу.

Чи зараховується відпустка для догляду за дитиною до стажу роботи за спеціальністю

Стаття 181 Кодексу законів про працю України передбачає, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю.

Крім того, період перебування жінки в оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до трьох років, а також у відпустці для догляду за дитиною до шести років включається до стажу роботи за спеціальністю за тією посадою, яку вона обіймає.

Чи входить догляд за дитиною до пільгового стажу

Під час визначення права на пенсію на пільгових умовах також враховується період догляду за дитиною.

Набутий стаж, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, підтверджується записами в трудовій книжці та уточнювальними довідками, виданими на підставі первинних документів підприємствами, установами, організаціями або їхніми правонаступниками відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №637.

Для підтвердження пільгового стажу подається довідка за формою, затвердженою додатком 5 до цього Порядку.

Отже, за умови належного документального підтвердження час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку зараховується до пільгового стажу, який враховується під час визначення права на призначення пенсії на пільгових умовах.

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