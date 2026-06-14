Как засчитать уход за ребенком в стаж для пенсии: разъяснение и перечень документов

Время ухода за ребенком может повлиять на право на пенсию и ее размер.

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Период ухода за малолетним ребенком может иметь важное значение для будущей пенсии. Законодательство предусматривает зачисление такого времени как в страховой стаж, так и при определенных условиях в льготный стаж, что влияет на право выхода на пенсию на льготных условиях. Вместе с тем порядок подтверждения этого периода зависит от того, когда именно лицо осуществляло уход за ребенком, состояло ли оно в трудовых отношениях, а также какие документы может предоставить в Пенсионный фонд. Рассказываем, когда время ухода за ребенком засчитывается в стаж и какие подтверждения для этого необходимы.

Когда уход за ребенком засчитывается в страховой стаж

Согласно нормам действующего законодательства время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, засчитывается в страховой стаж.

Если лицо состояло в трудовых отношениях с предприятием, учреждением или организацией и находилось в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, этот период также включается в общий страховой стаж.

С 1 января 2004 года вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV. С этого времени в страховой стаж засчитывается период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно были уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Согласно статье 11 этого закона общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат, в частности, лица, осуществляющие уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получающие предусмотренные законом выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка.

Какие изменения относительно страхового стажа действуют с 2026 года

С 1 января 2026 года в статью 11 Закона №1058-IV внесены изменения.

Отныне общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат:

лица, осуществляющие уход за ребенком до достижения им однолетнего возраста и получающие помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и/или помощь при рождении либо усыновлении ребенка;

лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте от одного до трех лет.

Какие документы подтверждают уход за ребенком для зачисления стажа

Порядок подачи и оформления документов для назначения или перерасчета пенсий определяет перечень документов, необходимых для подтверждения такого периода.

В частности, период ухода за ребенком в 2004 году неработающим лицом подтверждается:

справкой органов социальной защиты населения о получении или неполучении соответствующей помощи;

свидетельством о рождении ребенка.

Период пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно подтверждается:

свидетельством о рождении ребенка;

приказом о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

индивидуальными сведениями о застрахованном лице.

Таким образом:

за период до 31 декабря 2003 года время ухода за каждым ребенком до трех лет засчитывается на основании свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка;

в 2004 году такой период подтверждается справкой органов социальной защиты населения и свидетельством о рождении;

после 2004 года зачисление осуществляется при наличии соответствующих данных в индивидуальных сведениях о застрахованном лице.

Засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком в стаж работы по специальности

Статья 181 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается как в общий стаж, так и в стаж работы по специальности.

Кроме того, период пребывания женщины в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также в отпуске по уходу за ребенком до шести лет включается в стаж работы по специальности по той должности, которую она занимает.

Входит ли уход за ребенком в льготный стаж

При определении права на пенсию на льготных условиях также учитывается период ухода за ребенком.

Приобретенный стаж, дающий право на льготное пенсионное обеспечение, подтверждается записями в трудовой книжке и уточняющими справками, выданными на основании первичных документов предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками в соответствии с пунктом 20 Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки либо соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №637.

Для подтверждения льготного стажа подается справка по форме, утвержденной приложением 5 к указанному Порядку.

Таким образом, при условии надлежащего документального подтверждения время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего и шестилетнего возраста засчитывается в льготный стаж, который учитывается при определении права на назначение пенсии на льготных условиях.

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