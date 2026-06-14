Как засчитать уход за ребенком в стаж для пенсии: разъяснение и перечень документов
Период ухода за малолетним ребенком может иметь важное значение для будущей пенсии. Законодательство предусматривает зачисление такого времени как в страховой стаж, так и при определенных условиях в льготный стаж, что влияет на право выхода на пенсию на льготных условиях. Вместе с тем порядок подтверждения этого периода зависит от того, когда именно лицо осуществляло уход за ребенком, состояло ли оно в трудовых отношениях, а также какие документы может предоставить в Пенсионный фонд. Рассказываем, когда время ухода за ребенком засчитывается в стаж и какие подтверждения для этого необходимы.
Когда уход за ребенком засчитывается в страховой стаж
Согласно нормам действующего законодательства время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, засчитывается в страховой стаж.
Если лицо состояло в трудовых отношениях с предприятием, учреждением или организацией и находилось в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, этот период также включается в общий страховой стаж.
С 1 января 2004 года вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV. С этого времени в страховой стаж засчитывается период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно были уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.
Согласно статье 11 этого закона общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат, в частности, лица, осуществляющие уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получающие предусмотренные законом выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка.
Какие изменения относительно страхового стажа действуют с 2026 года
С 1 января 2026 года в статью 11 Закона №1058-IV внесены изменения.
Отныне общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат:
- лица, осуществляющие уход за ребенком до достижения им однолетнего возраста и получающие помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и/или помощь при рождении либо усыновлении ребенка;
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
- неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте от одного до трех лет.
Какие документы подтверждают уход за ребенком для зачисления стажа
Порядок подачи и оформления документов для назначения или перерасчета пенсий определяет перечень документов, необходимых для подтверждения такого периода.
В частности, период ухода за ребенком в 2004 году неработающим лицом подтверждается:
- справкой органов социальной защиты населения о получении или неполучении соответствующей помощи;
- свидетельством о рождении ребенка.
Период пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно подтверждается:
- свидетельством о рождении ребенка;
- приказом о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- индивидуальными сведениями о застрахованном лице.
Таким образом:
- за период до 31 декабря 2003 года время ухода за каждым ребенком до трех лет засчитывается на основании свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка;
- в 2004 году такой период подтверждается справкой органов социальной защиты населения и свидетельством о рождении;
- после 2004 года зачисление осуществляется при наличии соответствующих данных в индивидуальных сведениях о застрахованном лице.
Засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком в стаж работы по специальности
Статья 181 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается как в общий стаж, так и в стаж работы по специальности.
Кроме того, период пребывания женщины в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также в отпуске по уходу за ребенком до шести лет включается в стаж работы по специальности по той должности, которую она занимает.
Входит ли уход за ребенком в льготный стаж
При определении права на пенсию на льготных условиях также учитывается период ухода за ребенком.
Приобретенный стаж, дающий право на льготное пенсионное обеспечение, подтверждается записями в трудовой книжке и уточняющими справками, выданными на основании первичных документов предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками в соответствии с пунктом 20 Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки либо соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №637.
Для подтверждения льготного стажа подается справка по форме, утвержденной приложением 5 к указанному Порядку.
Таким образом, при условии надлежащего документального подтверждения время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего и шестилетнего возраста засчитывается в льготный стаж, который учитывается при определении права на назначение пенсии на льготных условиях.
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