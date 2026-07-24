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В Киеве мужчина обманул трех женщин более чем на 190 тысяч гривен, обещая любовь

22:18, 24 июля 2026 111
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Мужчина рассказывал женщинам о любви и вымышленной службе в ВСУ, а впоследствии выяснилось, что у него есть семья, а его жена даже знала, чем он занимается на сайтах знакомств.
В Киеве мужчина обманул трех женщин более чем на 190 тысяч гривен, обещая любовь
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему мужчине, который, по данным следствия, обманул трех женщин на общую сумму более 190 тысяч гривен. Мужчина знакомился с потерпевшими в интернете, выдавал себя за военнослужащего и использовал романтические отношения для завладения их имуществом.

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По информации прокуратуры, мужчину интересовали женщины на 10–15 лет старше него, имеющие стабильную работу или собственный небольшой бизнес. После нескольких свиданий и признаний в любви мужчина сообщал, что должен ехать на выполнение боевого задания и переживает, что за время его отсутствия любимая найдет другого.

Для «проверки прочности отношений» мужчина предлагал женщинам временно передать ему ювелирные украшения на хранение в качестве своеобразной «гарантии» их верности.

Получив украшения, мужчина выходил на связь все реже, а впоследствии женщины понимали, что их просто обманули.

Прокуратура установила, что драгоценности мужчина сдавал в ломбард. У него была семья, а его жена даже знала, чем ее муж занимается на сайтах знакомств.

В настоящее время известно о причастности подозреваемого к трем эпизодам мошенничества на сумму более 190 тысяч гривен.

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прокуратура Киев

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