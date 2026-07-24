Реорганизация коммунальных предприятий: когда общины могут превратить КП в ООО

После изменений в законодательстве органы местного самоуправления могут реорганизовывать коммунальные предприятия в ООО, однако перед принятием решения необходимо оценить все связанные риски и последствия.

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Трансформация коммунальных предприятий все чаще становится предметом обсуждения в органах местного самоуправления. Последние законодательные изменения открыли громадам возможность пересмотреть подходы к управлению коммунальным имуществом, в частности путем реорганизации коммунальных предприятий в общества с ограниченной ответственностью. Вместе с тем такое решение требует комплексной оценки его правовых, экономических и социальных последствий.

Почему тема трансформации коммунальных предприятий стала актуальной?

Последние законодательные изменения фактически положили начало новому подходу к функционированию юридических лиц государственного и коммунального секторов.

Правовую основу таких преобразований формируют, в частности, Закон Украины «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» №4196 от 9 января 2025 года, Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также правительственные нормативные акты, определяющие порядок реорганизации предприятий. Об этом напоминает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Фактически громады получили законодательные механизмы для модернизации своих предприятий и внедрения современных принципов корпоративного управления.

Пять причин, почему громады рассматривают реорганизацию:

1. Переход к современной модели корпоративного управления

Одним из ключевых мотивов трансформации является приближение системы управления коммунальными предприятиями к европейским стандартам.

Унитарное коммунальное предприятие традиционно в значительной степени зависит от решений собственника — территориальной громады в лице органа местного самоуправления. Корпоративная модель, напротив, предусматривает более четкое распределение функций между собственником, органами управления и исполнительным менеджментом.

Такой подход способен обеспечить большую прозрачность, ответственность и эффективность управленческих процессов.

2. Использование возможностей переходного периода

Закон №4196 устанавливает специальные переходные механизмы, которые позволяют громадам не спешить с решениями, а комплексно оценить деятельность предприятий.

На практике это возможность провести аудит финансового состояния, оценить активы, проверить долговые обязательства, проанализировать кадровую структуру, действующие лицензии и определить перспективы дальнейшего развития.

3. Совершенствование системы управления

Общество с ограниченной ответственностью работает по четко определенной корпоративной модели.

Устав такого общества регламентирует структуру органов управления, их компетенцию, порядок участия участников, правила учета долей и механизмы принятия решений.

Это позволяет более эффективно разграничить ответственность между руководящими органами и повысить качество управленческих решений.

4. Новые возможности для привлечения финансирования

Преобразование предприятия может стать дополнительным инструментом для привлечения инвестиций, модернизации материально-технической базы и реализации инфраструктурных проектов.

Особенно актуально это для громад, нуждающихся в восстановлении объектов, закупке современного оборудования или развитии новых направлений деятельности.

В этом случае реорганизация выступает не только юридической процедурой, но и механизмом экономического развития.

5. Оптимизация коммунального сектора

Во многих территориальных громадах действует несколько предприятий с аналогичными функциями, что нередко приводит к дублированию полномочий и неэффективному использованию ресурсов.

Реорганизация позволяет оптимизировать такую сеть, объединить отдельные предприятия или изменить модель их функционирования.

Однако любые решения должны основываться на экономическом анализе, а не только на желании изменить организационно-правовую форму.

Как проходит процедура реорганизации?

Реорганизация коммунального предприятия является комплексным процессом, который охватывает юридические, имущественные, финансовые и кадровые аспекты.

Этап 1. Подготовка

Сначала проводится всесторонний анализ деятельности предприятия.

Оцениваются:

финансовые показатели;

состав имущества;

кредиторская задолженность;

действующие разрешения и лицензии;

перспективы дальнейшей деятельности.

Одновременно определяется оптимальная организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество или иной вариант в зависимости от специфики предприятия.

Этап 2. Урегулирование кадровых вопросов

Любая реорганизация может повлиять на трудовые права работников.

Если изменяются существенные условия труда или происходит сокращение персонала, работодатель обязан соблюдать все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Таким образом, процесс касается не только документов и имущества, но и социальной защиты работников.

Этап 3. Решение о начале реорганизации

Орган местного самоуправления принимает решение, в котором определяет:

предприятия, подлежащие реорганизации;

способ ее проведения (преобразование, слияние и т. п.);

состав комиссии по реорганизации;

порядок ее работы;

состав инвентаризационной комиссии;

механизм взаимодействия с кредиторами;

другие организационные вопросы.

Этап 4. Проведение инвентаризации

Одной из важнейших процедур является инвентаризация.

Именно она позволяет установить фактический состав активов, имущества и обязательств предприятия.

Полученные результаты используются при подготовке передаточного акта, без которого завершить реорганизацию невозможно.

Этап 5. Передача имущества

Отдельного внимания требуют имущественные вопросы.

Законодательство допускает передачу имущества в уставный капитал общества по его балансовой стоимости без проведения независимой оценки.

Если балансовая стоимость равна нулю, может использоваться справедливая рыночная стоимость, определенная оценщиком.

Также законодательство допускает использование конструкции узуфрукта, когда коммунальное имущество передается обществу в пользование, но учитывается на балансе узуфруктуария.

Завершающий этап

Финальной стадией процедуры являются:

утверждение передаточного акта;

создание общества с ограниченной ответственностью;

утверждение устава;

формирование органов управления;

государственная регистрация прекращения коммунального предприятия;

государственная регистрация вновь созданного общества.

Устав нового общества определяет порядок его деятельности, систему управления, компетенцию органов, правила участия участников и другие корпоративные вопросы.

Право или все же обязанность?

Действующее законодательство не требует автоматического преобразования всех коммунальных предприятий. Вместе с тем органы местного самоуправления получили законодательные инструменты для реформирования тех предприятий, в отношении которых это является экономически и управленчески целесообразным.

Перед принятием решения громада должна оценить ряд практических аспектов:

является ли предприятие финансово устойчивым;

какое имущество находится в его пользовании;

существуют ли значительные долговые обязательства;

соответствует ли действующая модель управления современным потребностям;

будет ли новая организационно-правовая форма способствовать развитию предприятия;

как изменения скажутся на работниках;

какие риски будет нести громада.

Реорганизация коммунального предприятия — это не простое изменение юридической формы. Прежде всего это возможность комплексно оценить деятельность предприятия, упорядочить имущественные отношения, пересмотреть систему управления и определить дальнейшую стратегию развития.

Для одних громад оптимальным решением станет создание общества с ограниченной ответственностью, для других — объединение предприятий или сохранение действующей модели работы.

Ключевым критерием должна оставаться не сама реорганизация, а ее способность обеспечить более эффективное использование коммунального имущества, повысить качество услуг для жителей и способствовать устойчивому развитию территориальной громады.

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