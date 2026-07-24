Из-за некачественной игрушки домашнему питомцу потребовалась операция: можно ли заставить продавца оплатить лечение

Для возмещения расходов на ветеринарное лечение недостаточно самого факта причинения вреда — необходимо доказать, что именно товар стал его причиной.

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Покупая игрушки, лакомства или другие товары для домашних животных, владельцы обычно рассчитывают, что такая продукция является безопасной. Однако иногда обычная покупка может закончиться дорогостоящим лечением в ветеринарной клинике, после чего возникает вопрос: можно ли взыскать понесенные расходы с производителя или поставщика товара. Закон допускает такую возможность, однако судебная практика свидетельствует, что одного лишь факта ухудшения состояния здоровья животного недостаточно. Необходимо доказать, что ущерб возник именно вследствие дефекта продукции. Именно такой спор рассмотрел Слободской районный суд города Харькова.

Владелец собаки породы ши-тцу требовал взыскать с ответчика 9 718 грн расходов на лечение животного и 5 000 грн морального вреда. По его словам, приобретенная в супермаркете игрушка в форме кости раскололась на мелкие части, которые проглотила собака, после чего ей потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Суд отказал в удовлетворении иска. Суд отметил, что факт лечения собаки и понесенных истцом расходов подтвержден, однако этого недостаточно для возложения гражданско-правовой ответственности на ответчика. Истец не доказал наличие дефекта продукции и причинно-следственной связи между этим дефектом и ущербом, причиненным здоровью животного.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 19 декабря 2025 года истец приобрел в супермаркете игрушку для собаки «Кость» стоимостью 33 грн. Вернувшись домой, он дал ее своему собаке породы ши-тцу. Спустя некоторое время владелец заметил, что игрушка раскололась на мелкие куски: часть он достал из пасти животного, а остальные, как предположил, собака проглотила.

Тем же вечером собака стала вялой и отказалась от еды. В ветеринарной клинике во время обследования в желудочно-кишечном тракте животного обнаружили инородные предметы, после чего провели эндоскопическое хирургическое вмешательство. Общая стоимость лечения составила 9 718 грн.

После инцидента владелец обратился к продавцу товара, который сообщил, что поставщиком игрушки является ООО. Впоследствии истец направил обществу требование о добровольном возмещении ущерба, однако письмо вернулось отправителю неврученным. После этого он обратился в суд с иском о возмещении материального и морального вреда.

Позиция суда

Суд напомнил, что в соответствии с Законом Украины «Об ответственности за ущерб, причиненный вследствие дефекта продукции» именно потерпевший должен доказать три обязательных обстоятельства: наличие ущерба, наличие дефекта продукции и причинно-следственную связь между дефектом и причиненным ущербом.

По этому делу суд признал подтвержденными факт лечения собаки и понесенные истцом расходы, однако отметил, что этого недостаточно для возложения гражданско-правовой ответственности на ответчика.

Суд обратил внимание, что фискальный чек подтверждает лишь факт продажи товара, однако не содержит сведений о личности покупателя. Иных надлежащих и допустимых доказательств, которые в совокупности подтверждали бы, что именно истец приобрел данную игрушку, материалы дела не содержат.

Кроме того, ветеринарные документы подтверждают лишь факт обнаружения в желудке собаки инородных тел розового цвета и проведения лечения, однако не содержат сведений об их происхождении, составе либо характеристиках. Они также не позволяют идентифицировать эти предметы как части именно игрушки «Кость», на которую ссылался истец. Никакого экспертного исследования либо иных доказательств, которые подтверждали бы такую идентификацию, суду предоставлено не было.

Также истец не предоставил суду саму игрушку либо ее остатки. Как отметил суд, это сделало невозможным исследование ее физического состояния, материала изготовления, характера повреждений и решение вопроса о наличии либо отсутствии производственного дефекта.

Почему суд отказал в иске

Суд пришел к выводу, что представленных доказательств недостаточно для установления всех элементов гражданско-правовой ответственности.

По мнению суда, истец не доказал, что приобретенная игрушка была дефектной, а также не подтвердил причинно-следственную связь между ее использованием и ущербом, причиненным здоровью собаки. Ветеринарные документы подтверждают лишь наличие инородных предметов в желудке животного, однако не позволяют установить, что они происходили именно от спорной игрушки. В то же время отсутствие самой игрушки либо ее фрагментов сделало невозможной проверку утверждений о наличии производственного дефекта.

Суд отдельно подчеркнул по делу № 641/3852/26, что сам факт проведения операции и понесения расходов на лечение не является достаточным основанием для удовлетворения иска. Для возложения гражданско-правовой ответственности необходимо доказать, что ущерб наступил именно вследствие дефекта продукции, за которую отвечает ответчик. По данному делу таких доказательств суд не получил.

Поскольку суд не установил предусмотренных законом оснований для возложения гражданско-правовой ответственности на ответчика, он также отказал в удовлетворении требования о компенсации морального вреда, которое являлось производным от требования о возмещении материального ущерба.

В результате Слободской районный суд города Харькова полностью отказал в удовлетворении иска о взыскании 9 718 грн материального и 5 000 грн морального вреда. Судебный сбор компенсирован за счет государства, поскольку истец был освобожден от его уплаты как потребитель.

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