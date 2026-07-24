Горячая вода и горячее водоотведение — это разные услуги: кому платить и передавать показания в Киеве
Поставка горячей воды и горячее водоотведение являются двумя разными услугами, которые предоставляют разные предприятия. Поэтому показания счетчиков необходимо передавать отдельно, а оплату осуществлять в соответствии с полученными счетами.
Как объяснили в коммунальных службах, главное отличие заключается в том, что:
горячую воду в дом поставляет «Киевтеплоэнерго», а отведение сточных вод горячей воды обеспечивает «Киевводоканал».
Поэтому потребителям необходимо передавать показания и оплачивать каждую услугу отдельно.
Как передать показания за поставку горячей воды
Показания по услуге горячего водоснабжения можно передать через:
- личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса;
- личный кабинет на сайте «Киевтеплоэнерго»;
- чат-боты в Telegram и Viber;
- мобильное приложение «Коммуналка» (доступно в App Store и Google Play);
- телефоны: 0 800 404 407 и (044) 247-40-40.
Как передать показания за горячее водоотведение
Для передачи показаний за горячее водоотведение можно воспользоваться:
- личным кабинетом «Киевводоканала»;
- личным кабинетом Центра коммунального сервиса;
- мобильным приложением;
- чат-ботами в Viber и Telegram;
- контакт-центром по телефонам: (044) 202-02-02 или (044) 247-40-40.
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