Горячая вода и горячее водоотведение — это разные услуги: кому платить и передавать показания в Киеве

Это разные услуги, которые предоставляют разные предприятия.

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Поставка горячей воды и горячее водоотведение являются двумя разными услугами, которые предоставляют разные предприятия. Поэтому показания счетчиков необходимо передавать отдельно, а оплату осуществлять в соответствии с полученными счетами.

Как объяснили в коммунальных службах, главное отличие заключается в том, что:

горячую воду в дом поставляет «Киевтеплоэнерго», а отведение сточных вод горячей воды обеспечивает «Киевводоканал».

Поэтому потребителям необходимо передавать показания и оплачивать каждую услугу отдельно.

Как передать показания за поставку горячей воды

Показания по услуге горячего водоснабжения можно передать через:

личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса;

личный кабинет на сайте «Киевтеплоэнерго»;

чат-боты в Telegram и Viber;

мобильное приложение «Коммуналка» (доступно в App Store и Google Play);

телефоны: 0 800 404 407 и (044) 247-40-40.

Как передать показания за горячее водоотведение

Для передачи показаний за горячее водоотведение можно воспользоваться:

личным кабинетом «Киевводоканала»;

личным кабинетом Центра коммунального сервиса;

мобильным приложением;

чат-ботами в Viber и Telegram;

контакт-центром по телефонам: (044) 202-02-02 или (044) 247-40-40.

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