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Испанские следователи заявили, что подозреваемые в убийстве Андрея Портнова более года следили за ним

21:50, 24 июля 2026 29
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Подготовка к убийству Андрея Портнова могла начаться еще весной 2024 года.
Испанские следователи заявили, что подозреваемые в убийстве Андрея Портнова более года следили за ним
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Испанские правоохранители считают, что подготовка к убийству украинского юриста и политика Андрея Портнова могла начаться еще весной 2024 года. По версии следствия, подозреваемые следили за ним более года до совершения преступления.

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Для установления обстоятельств дела следователи проанализировали большой массив данных мобильной связи и телефонного трафика.

Расследование ведут сотрудники V группы по расследованию убийств Национальной полиции Мадрида. Им удалось установить местонахождение двух братьев, которых считают причастными к преступлению.

Как отмечает El País, Андрей Портнов переехал в Испанию в октябре 2022 года. Вместе с семьей он поселился в Мадриде и прожил там около двух с половиной лет.

21 мая 2025 года Портнова застрелили возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, куда он привез своих дочерей. Нападавший, одетый в черное и в темных очках, произвел девять выстрелов почти в упор и скрылся с места преступления.

По имеющейся информации, одним из главных подозреваемых является 45-летний гражданин Украины Александр Азизов. Его задержали 25 февраля в немецком городе Хайнсберг недалеко от границы с Нидерландами. Следователи также разыскивают его 42-летнего брата Вели Азизова, которого считают возможным соучастником.

Напомним, в феврале 2026 года в немецком городе Хайнсберг задержали мужчину, которого испанская полиция считает предполагаемым исполнителем убийства Андрея Портнова.

Задержание состоялось в рамках совместного расследования испанских правоохранителей и Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).

По данным испанской полиции, именно задержанный открыл огонь возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон под Мадридом, где 21 мая 2025 года был застрелен Портнов. По версии следствия, убийство было заказным: нападавший произвел девять выстрелов, а на месте преступления правоохранители обнаружили девять гильз.

В марте генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что во время рабочего визита в Испанию стороны договорились о создании совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) для расследования убийства Андрея Портнова.

По его словам, украинская сторона уже передала необходимые документы для запуска JIT. Также Кравченко сообщил, что с 2022 года Испания удовлетворила 13 запросов Украины об экстрадиции подозреваемых в тяжких преступлениях, из которых девять человек уже переданы украинской стороне.

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Испания Андрей Портнов

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