Испанские следователи заявили, что подозреваемые в убийстве Андрея Портнова более года следили за ним

Подготовка к убийству Андрея Портнова могла начаться еще весной 2024 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Испанские правоохранители считают, что подготовка к убийству украинского юриста и политика Андрея Портнова могла начаться еще весной 2024 года. По версии следствия, подозреваемые следили за ним более года до совершения преступления.

Для установления обстоятельств дела следователи проанализировали большой массив данных мобильной связи и телефонного трафика.

Расследование ведут сотрудники V группы по расследованию убийств Национальной полиции Мадрида. Им удалось установить местонахождение двух братьев, которых считают причастными к преступлению.

Как отмечает El País, Андрей Портнов переехал в Испанию в октябре 2022 года. Вместе с семьей он поселился в Мадриде и прожил там около двух с половиной лет.

21 мая 2025 года Портнова застрелили возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, куда он привез своих дочерей. Нападавший, одетый в черное и в темных очках, произвел девять выстрелов почти в упор и скрылся с места преступления.

По имеющейся информации, одним из главных подозреваемых является 45-летний гражданин Украины Александр Азизов. Его задержали 25 февраля в немецком городе Хайнсберг недалеко от границы с Нидерландами. Следователи также разыскивают его 42-летнего брата Вели Азизова, которого считают возможным соучастником.

Напомним, в феврале 2026 года в немецком городе Хайнсберг задержали мужчину, которого испанская полиция считает предполагаемым исполнителем убийства Андрея Портнова.

Задержание состоялось в рамках совместного расследования испанских правоохранителей и Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).

По данным испанской полиции, именно задержанный открыл огонь возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон под Мадридом, где 21 мая 2025 года был застрелен Портнов. По версии следствия, убийство было заказным: нападавший произвел девять выстрелов, а на месте преступления правоохранители обнаружили девять гильз.

В марте генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что во время рабочего визита в Испанию стороны договорились о создании совместной международной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) для расследования убийства Андрея Портнова.

По его словам, украинская сторона уже передала необходимые документы для запуска JIT. Также Кравченко сообщил, что с 2022 года Испания удовлетворила 13 запросов Украины об экстрадиции подозреваемых в тяжких преступлениях, из которых девять человек уже переданы украинской стороне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.