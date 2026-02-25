Вбивцю Портнова знайшли у Німеччині, відео

У Німеччині затримали чоловіка, який вбив Андрія Портнова.

У німецькому місті Хайнсберг затримали чоловіка, який ймовірно вбив Андрія Портнова — колишнього радника Віктора Януковича. Про це повідомляє іспанська поліція.

Затримання відбулося в межах розслідування, проведеного співробітниками іспанської поліції.

«До Німеччини виїхали агенти 5-ї групи з розслідування вбивств Вищого управління поліції Мадрида, які діяли у співпраці зі спеціальним підрозділом Федерального кримінального відомства Німеччини (BKA)», — йдеться у заяві.

За попередніми даними, саме затриманий відкрив вогонь біля навчального закладу, унаслідок чого Андрій Портнов загинув.

Розслідування перебуває під контролем Слідчого суду №1 міста Посуело-де-Аларкон, а матеріали справи наразі засекречені.

Як відомо, 21 травня минулого року Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді.

За даними правоохоронців, вбивство було замовним, стріляла одна людина, яка здійснила дев’ять пострілів. На місці злочину було знайдено дев’ять гільз.

