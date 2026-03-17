В Ірані заявили про влучання снаряда на територію АЕС «Бушер»

Заявляється, що один із випущених Іраном снарядів потрапив на територію іранської АЕС «Бушер».

В Ірані заявили про одне влучення снаряда на територію атомної електростанції «Бушер». Про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану.

За попередніми даними, жодної шкоди АЕС завдано не було і обійшлося без жертв.

