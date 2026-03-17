В Иране заявили о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер»

Заявляется, что один из выпущенных по Ирану снарядов попал на территорию иранской АЭС «Бушер».

В Иране заявили об одном попадании снаряда по территории атомной электростанции «Бушер». Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

По предварительным данным, никакого ущерба АЭС причинено не было и обошлось без жертв.

