  1. У світі
  2. / В Україні

Українські полярники зафільмували «прощальне шоу» горбатого кита в Антарктиці – фото

00:06, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кит виконав понад 50 стрибків поспіль під час фінальних виходів експедиції «Академік Вернадський».
Українські полярники зафільмували «прощальне шоу» горбатого кита в Антарктиці – фото
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Члени 30-ї Української антарктичної експедиції завершують роботу на станції «Академік Вернадський» та роблять фінальні виходи в океан для виконання наукових завдань. Під час одного з таких виходів екіпажі вирушили на південь від острова Галіндез. Один із човнів натрапив на групу горбатих китів між островами Берселот та Дарбу та взяв біопсію для досліджень. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Повертаючись на станцію, команда помітила ще двох особин. Один з китів почав демонструвати різні типи стрибків: повні – коли тварина перевертається навколо осі у повітрі, часткові – з підняттям лише частини тулуба, а також бокові стрибки.

Біологиня Зоя Швидка розповіла, що «шоу» тривало близько години. «За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних — горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя! Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль — такого ніхто з нас ще не бачив», – поділилась полярниця.

Стрибки кита зафільмувала також біологиня Юлія Іванчикова, а човном керував системний адміністратор Євген Шаталов. Полярники пообіцяли завтра опублікувати відео цього незвичайного явища.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

тварини

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]