Украинские полярники сняли «прощальное шоу» горбатого кита в Антарктике – фото

00:06, 18 марта 2026
Кит совершил более 50 прыжков подряд во время заключительных выходов экспедиции «Академик Вернадский».
Фото: Национальный антарктический научный центр
Члены 30-й Украинской антарктической экспедиции завершают работу на станции «Академик Вернадский» и совершают последние выходы в океан для выполнения научных задач. Во время одного из таких выходов экипажи отправились к югу от острова Галиндез. Одна из лодок наткнулась на группу горбатых китов между островами Берселот и Дарбу и взяла биопсию для исследований. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Возвращаясь на станцию, команда заметила еще двух особей. Один из китов начал демонстрировать различные типы прыжков: полные — когда животное переворачивается вокруг оси в воздухе, частичные — с подъемом только части туловища, а также боковые прыжки.

Биолог Зоя Швидка рассказала, что «шоу» длилось около часа. «За зимовку нам повезло постоянно наблюдать китообразных — горбатых, полосатых, косаток. Но эту встречу мы точно запомним на всю жизнь! Кит совершил более полусотни прыжков подряд — такого никто из нас еще не видел», — поделилась полярница.

Прыжки кита сняла на видео также биолог Юлия Иванчикова, а лодкой управлял системный администратор Евгений Шаталов. Полярники пообещали завтра опубликовать видео этого необычного явления.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лечение за рубежом и новые гарантии для пациентов: Минздрав обнародовал законопроект

Законопроект регулирует вопросы трансграничного лечения, компенсации расходов и информационной поддержки пациентов, которые получают медицинскую помощь за пределами страны

Каждое седьмое решение в общих судах обнародовано несвоевременно: статистика ЕГРСР

Исследование показателей работы судов доказывает: судебная система нуждается в немедленной оптимизации нагрузки и кадровом наполнении для преодоления задержек внесения судебных решений в реестр.

Дорожная карта верховенства права: 529 шагов Украины к членству в Евросоюзе

Брюссель передал финальные условия по всем переговорным кластерам, но успех Украины зависит от выполнения Основ процесса вступления в ЕС

Новые сроки, электронные отчеты и оценка пулов: правительство обновило методику оценки имущества

Новые правила определяют порядок оценки санкционных активов, приватизационных пулов и вводят электронные отчеты оценщиков.

Украина получила финальные кластеры ЕС, но есть пробелы в судебной реформе и антикоррупционной системе

Украина имеет полный пакет требований для вступления в Европейский Союз.

